Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 10/7

* Nghệ An sẽ xây dựng đền thờ liệt sĩ tỉnh tại khu vực núi Dũng Quyết. Dự án trên đã được HĐND tỉnh khóa XVIII tại kỳ họp thứ 14 thông qua chủ trương đầu tư công với quy mô đầu tư giai đoạn 1 là gồm các hạng mục: Đền thờ liệt sĩ; cổng; tắc môn; nhà tiếp đón; sân hành lễ; hồ bán nguyệt, hệ thống hạ tầng kỹ thuật…

Phối cảnh công trình đền thờ liệt sĩ tỉnh Nghệ An. Ảnh tư liệu: Thanh Lê

* UBND tỉnh yêu vừa có công văn cầu các các cơ quan, địa phương, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 9/2023/NĐ-CP ngày 3/6/2023 của Chính phủ.

Ảnh minh họa: Tư liệu

* Nghệ An đặt mục tiêu đến năm 2030 tất cả 428/428 Công an xã, thị trấn có trụ sở làm việc độc lập, đảm bảo quy mô, diện tích, đáp ứng yêu cầu công tác, chiến đấu của lực lượng Công an xã, thị trấn. Dự án trụ sở làm việc Công an các xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 1 sẽ được triển khai tại 20 xã trên địa tỉnh.

Trụ sở Công an xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương khánh thành năm 2021 thuộc chương trình xây dựng trụ sở làm việc cho Công an 27 xã biên giới của tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

* Trên địa bàn xã biên giới Tam Quang, huyện Tương Dương, các ruộng ngô, lúa, sắn, cỏ voi... đang dần chết héo, khô nứt nẻ do nắng nóng gay gắt. Nhiều diện tích nguy cơ phải bỏ hoang vì thiếu nước.

* Thời điểm này là vụ chính nuôi tôm, tuy nhiên, địa bàn huyện Quỳnh Lưu có hàng loạt đầm nuôi tôm bị bỏ hoang do tôm bị bệnh không chữa được.

Một số đầm tôm ở huyện Quỳnh Lưu được người dân đầu tư hàng tỷ đồng nhưng nay đều bỏ hoang. Ảnh: Văn Trường

* Sau khi Tổ Giám sát đấu giá có báo cáo ngày 28/6/2023 về việc người trúng đấu giá 23 lô đất tại xã Quỳnh Hưng là em ruột người ký quyết định phê duyệt giá khởi điểm các lô đất đấu giá, UBND huyện Quỳnh Lưu đã không công nhận kết quả đấu giá, và chỉ đạo xác minh làm rõ.