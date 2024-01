Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/1

* Ngày 12/1, tại Hà Nội, Báo VietNamNet tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất và Kỷ niệm 25 năm thành lập.

Ngày 19/12/1997, website VietNet xuất hiện đánh dấu sự ra đời của Báo điện tử VietNamNet. Ngày 17/6/2008, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 755/QĐ-TTg chuyển báo VietNamNet về Bộ Thông tin và Truyền thông. Ngày 30/5/2018, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ký Quyết định số 820/QĐ-TTTT về việc hợp nhất Báo điện tử VietNamNet và Báo Bưu điện Việt Nam thành Báo VietNamNet như hiện nay. Từ một trang tin trực tuyến, đến nay, Báo VietNamNet đã phát triển không ngừng, nâng tầm trở thành một thương hiệu có vị thế chính trị xã hội và có sức lan tỏa lớn.

Phát biểu tại Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất và Kỷ niệm 25 năm thành lập, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị: "VietNamNet là tờ báo, là cơ quan ngôn luận của Bộ Thông tin và Truyền thông. Lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông phải là thế mạnh số một của báo VietNamNet, và đó cũng là nhiệm vụ của báo".

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông đã trao tặng Huân chương Lao động Hạng Nhất cho báo VietNamNet. Ảnh: Đức Anh

* Sáng 12/1, UBND tỉnh làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình cung ứng điện và tháo gỡ các vướng mắc trong triển khai thực hiện các dự án đường dây 500kV đoạn qua địa bàn tỉnh.

Ngày 1/12/2023, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư 2 dự án: Đường dây 500kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu và Đường dây 500kV Quỳnh Lưu - Thanh Hoá. Tuyến đường dây 2 dự án qua địa bàn tỉnh gần 100km, với 201 vị trí móng cột. Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, 2 dự án này sẽ đóng điện, đưa vào vận hành trong tháng 6/2024.

Đây là 2 dự án nằm trong danh mục các công trình trọng điểm, có tính chất đặc biệt quan trọng, nhằm đảm bảo cung ứng điện cho các tỉnh miền Bắc, đồng thời góp phần giúp giảm tải cho các đường dây 500kV Bắc - Nam mạch 1, 2 hiện hữu.

Tại buổi làm việc, Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh, đây là các dự án quan trọng nên mong UBND tỉnh Nghệ An tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành, địa phương hỗ trợ tích cực, ủng hộ, đồng hành cùng chủ đầu tư trong giải quyết các nội dung liên quan.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung khẳng định quan điểm, việc thực hiện các dự án là vì lợi ích chung, trước hết là lợi ích quốc gia, vì sự phát triển của đất nước, trong đó có lợi ích, nhiệm vụ của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và lợi ích của các địa phương. Vì thế, tỉnh Nghệ An và Tập đoàn đều có trách nhiệm và nghĩa vụ thực hiện các dự án đạt hiệu quả cao nhất.

Đánh giá trong thời gian qua, việc cung ứng điện cho tỉnh Nghệ An được Tập đoàn và các đơn vị thành viên quan tâm đảm bảo cơ bản. Nghệ An là một trong những địa phương sử dụng phụ tải lớn và tăng nhanh và thời gian tới nhu cầu còn tăng cao, vì thế mong Tập đoàn tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, đồng hành cùng tỉnh.

Toàn cảnh buổi làm việc giữa UBND tỉnh Nghệ An với Tập đoàn Điện lực Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

* Sáng 12/1, đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp rà soát công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Hội nghị trên sẽ được tổ chức ngày 13/1.

Theo đó, sáng 13/1, tại TP. Vinh, UBND tỉnh Nghệ An sẽ tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; và Quyết định phê duyệt điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An, tỉnh Nghệ An đến năm 2040.

Hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo Chính phủ, các ban, bộ, ngành Trung ương và các tỉnh, thành phố trong vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ.

Tại hội nghị, lãnh đạo Chính phủ sẽ trao Quyết định phê duyệt Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; lãnh đạo Bộ Xây dựng trao Quyết định phê duyệt điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An đến năm 2040.

Toàn cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

* Nghệ An sẽ trao hơn 97 nghìn suất quà trong Chương trình "Tết vì người nghèo - Xuân Giáp Thìn 2024".

Theo kế hoạch, Chương trình “Tết vì người nghèo - Xuân Giáp Thìn 2024" sẽ trao 97.304 suất quà, trong đó có 45.333 suất cho các hộ nghèo, 50.063 suất cho các hộ cận nghèo. Bình quân mỗi suất quà giá trị từ 500.000 đồng trở lên đối với hộ nghèo; từ 1.000.000 đồng trở lên đối với hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; các đối tượng khác tuỳ lòng hảo tâm của nhà tài trợ.

Quang cảnh cuộc làm việc về công tác chuẩn bị Chương trình “Tết vì người nghèo – Xuân Giáp Thìn 2024”. Ảnh: Minh Quân

* Nhiều hộ dân tại xã Viên Thành (Yên Thành) vẫn chưa chấp nhận ký vào hồ sơ để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7. Bên cạnh đó, do việc thi công không được liền mạch nên nhiều khu vực bị ứ đọng nước khi trời mưa, gây ô nhiễm môi trường.

Do chưa thống nhất về phương án bồi thường nên nhiều hộ dân tại xã Viên Thành vẫn chưa bàn giao mặt bằng. Ảnh: Tiến Đông

* Ngày 12/1, ông Lữ Ngọc Tinh - Chủ tịch UBND xã Nhôn Mai (Tương Dương)cho biết, sau khi được lực lượng tìm kiếm phát hiện và đưa đến Trạm Y tế xã để thăm khám, hiện nay sức khỏe của bé Vừ Thùy Dung (2 tuổi) đã ổn định, được người nhà đón về chăm sóc.

Bé gái này con của anh Vừ Bá Dìa, trú ở bản Huồi Cọ (xã Nhôn Mai), nhưng hiện đang sinh sống ở quê vợ tại xã Tri Lễ (huyện Quế Phong). Gần đây, vợ chồng anh Dìa mang con gái về thăm ông bà nội đang sống trong chòi rẫy. Khu vực này nằm trong rừng sâu, ít người qua lại, cách khu dân cư khoảng 1km. Sáng 10/1, vợ anh Dìa để con gái trong căn chòi cho ông nội trông để đi làm rẫy. Tuy nhiên, một lúc sau, người đàn ông tá hỏa khi không thấy cháu.

Sau nhiều nỗ lực, đến 15h chiều 11/1, nhóm của ông Và Bá Tịnh - Phó Chủ tịch UBND xã Nhôn Mai tìm thấy cháu Dung đang bò trong rừng cây rậm rạp. Thời điểm tìm thấy, cháu bé đã tím tái vì lạnh, sức khỏe có dấu hiệu yếu đi.