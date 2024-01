Tiếp tục thực hiện đồng bộ các biện pháp nhằm đảm bảo an ninh, an toàn hàng không

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang - Chủ tịch Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia chủ trì hội nghị. Cùng dự có đại diện các bộ, ngành, các doanh nghiệp hàng không và các tỉnh có cảng hàng không.

Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan. Ảnh: Đ.C

Ngăn chặn, xử lý kịp thời các vụ việc vi phạm an ninh hàng không

Năm 2023, thị trường hàng không Việt Nam tiếp tục tăng trưởng ổn định. Tổng thị trường vận tải hàng không năm 2023 ước đạt xấp xỉ 74 triệu khách, tăng 34,5% so năm 2022 và bằng 93,6% so năm 2019 (thời điểm trước dịch Covid-19) và 1,1 triệu tấn hàng hóa, giảm 9,3% so năm 2022 và bằng 87,3% so năm 2019.

Về an ninh hàng không được thực hiện tốt, các vụ việc vi phạm an ninh hàng không được ngăn chặn, xử lý kịp thời. Các sự cố uy hiếp an ninh hàng không được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân nhằm đưa ra biện pháp khắc phục, phòng ngừa. Qua thống kê cho thấy, so với cùng kỳ năm 2022, tổng số các vụ việc tăng 445 vụ, đáng chú ý số vụ hành khách không được phép nhập cảnh, bao gồm cả ở Việt Nam và nước ngoài tăng cao (806 vụ so với 340 vụ cùng kỳ 2022).

Trong năm 2023, tại Cảng hàng không Quốc tế Vinh các lực lượng chức năng của tỉnh Nghệ An đã phối hợp với an ninh hàng không của Cảng phát hiện, tiến hành xử lý 2 vụ xâm nhập trái phép vào khu bay, 2 vụ vận chuyển vũ khí, công cụ hỗ trợ trái phép; 34 vụ dẫn giải các đối tượng vi phạm qua đường hàng không.

Thực hiện đồng bộ các biện pháp nhằm đảm bảo an ninh, an toàn

Tại hội nghị, các Bộ, ngành, các địa phương, đơn vị đã đánh giá kỹ hơn về vấn đề đảm bảo an ninh hàng không dân dụng thời gian qua; đồng thời kiến nghị giải pháp khắc phục cũng như ứng phó các sự cố có thể xảy ra.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang nhấn mạnh, công tác đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn hàng không là nhiệm vụ chính trị được đặt lên hàng đầu.

Hành khách làm thủ tục tại sân bay Vinh. Ảnh tư liệu

Theo đó, các Bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục thực hiện đồng bộ các biện pháp nhằm đảm bảo an ninh, an toàn, phòng chống khủng bố, phá hoại, can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không; đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân trong việc đảm bảo an ninh hàng không, xây dựng văn hóa an ninh hàng không.

Tăng cường công tác đào tạo chính quy về kiểm soát, quản lý điều hành lực lượng kiểm soát an ninh hàng không, giám sát an ninh hàng không; xây dựng phương án, tổ chức huấn luyện, đào tạo và đầu tư trang thiết bị nhằm chủ động đối phó với hoạt động sử dụng tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng.

Đồng thời, tiếp tục tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương, đơn vị Công an, Quân đội và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không trong công tác bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại cảng hàng không, sân bay.