Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/11

(Baonghean.vn) - Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An giao ban khối Nội chính; Xóa bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại khi xây dựng nông thôn mới; Nhiều tuyến đường ở thành phố Vinh ngập nặng sau mưa lớn… là những thông tin nổi bật ngày 13/11.

* Chiều 13/11, tại TP. Vinh, Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức giao ban khối Nội chính tháng 10/2023. Trên cơ sở dự báo tình hình thời gian tới, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu lực lượng vũ trang tiếp tục duy trì quân số trực sẵn sàng chiến đấu; phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tuần tra, kiểm soát bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo, bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; thực hiện tốt công tác giao nhận quân, tránh bù đổi, mở đợt tuyên truyền sâu rộng; Tiếp tục xử lý, giải quyết các vấn đề phức tạp, nổi cộm, dư luận xã hội quan tâm; tập trung xử lý, giải quyết có hiệu quả các vấn đề phức tạp ngay từ cơ sở, không để bị động, bất ngờ…

Toàn cảnh hội nghị giao ban. Ảnh: Thành Duy

* Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tổ chức đoàn công tác tới làm việc với các tỉnh, thành phố trong vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung để khảo sát thu thập tài liệu có liên quan đến việc lập, hoàn thiện quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung.

Bãi biển Cửa Lò. Ảnh minh họa: Thành Cường

* Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Quy định 27 QĐ/TU về đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ. Quy định gồm 3 chương, 6 điều. Quy định này thay thế Quy định số 08-QĐ/TU, ngày 15/9/2021 và có hiệu lực kể từ ngày ký (30/10/2023), được phổ biến đến chi bộ để thực hiện.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Thanh An dự buổi sinh hoạt chi bộ bản Minh Tiến, xã Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu. Ảnh minh họa

* Với đặc thù các xã miền núi vùng khó khăn và đặc biệt khó khăn, khi về đích nông thôn mới đồng nghĩa với việc nhiều chính sách hỗ trợ của Nhà nước sẽ bị cắt giảm... Đây thực sự là rào cản lớn khiến một số cán bộ và nhân dân tâm tư, thậm chí xuất hiện tư tưởng chưa muốn “về đích”.

Bản Tặng Phăn, xã biên giới Na Ngoi đang từng ngày khởi sắc, nhờ phong trào xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Xuân Hoàng

* Cơn mưa kéo dài trong đêm đến sáng 13/11 đã khiến nhiều tuyến phố tại TP. Vinh ngập nặng, tình trạng ùn tắc, xe chết máy diễn ra trên nhiều tuyến đường. Tuy nhiên, một số tuyến đường trước đây thường xuyên bị ngập thì nay lại thoát rất nhanh.

Đại lộ Lê Nin ngập băng, phương tiện nối thành dãy dài ở giữa đường vì đó là khu vực cao nhất, tránh xe chết máy. Ảnh: Q.A

* Từ đêm qua tới nay, trên địa bàn thành phố Vinh và nhiều huyện khác ở Nghệ An có mưa to, khiến nhiều tuyến đường bị ngập. Để đảm bảo an toàn cho học sinh, một số trường đã thông báo nghỉ học.