Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/7

* Sáng 14/7, trong khuôn khổ chương trình công tác tại CHDCND Lào, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An đã đến thăm, làm việc tại tỉnh Viêng Chăn.

Đồng chí Khăm-phăn Sịt-thị-đằm-pha - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Viêng Chăn bày tỏ vui mừng được đón đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh và đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Nghệ An sang thăm; đánh giá cao ý nghĩa chuyến công tác trong việc tiếp tục xây dựng và phát triển mối quan hệ của hai bên.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý bày tỏ vui mừng khi được đến tỉnh Viêng Chăn, gặp lại đồng chí Khăm-phăn Sịt-thị-đằm-pha và các đồng chí lãnh đạo tỉnh.

Mặc dù thời gian đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Nghệ An đến thăm, làm việc tại tỉnh Viêng Chăn không dài, song Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An chia sẻ, chuyến công tác mang theo nhiều tình cảm, nhân lên tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa tỉnh Nghệ An và tỉnh Viêng Chăn. Người đứng đầu Tỉnh ủy Nghệ An mong muốn trong thời gian tới, 2 tỉnh sẽ tiếp tục hỗ trợ, hợp tác để cùng nhau phát huy được điều kiện của mỗi địa phương, nhất là trên các lĩnh vực: kinh tế, thương mại, giáo dục, đào tạo…

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý và Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Viêng Chăn Khăm-phăn Sịt-thị-đằm-pha tái khẳng định cam kết phát triển mạnh mẽ hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa 2 địa phương. Ảnh: Thành Duy

* Sáng 14/7, tại tỉnh Quảng Trị, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị Phát triển giáo dục và đào tạo vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 03/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh 5 nhóm vấn đề để phấn đấu đưa vùng trở thành trung tâm đổi mới, sáng tạo và khởi nghiệp, có khả năng đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho vùng và cả nước.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Hồ Lài

* Sáng 14/7, nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách ở 2 xã biên giới Nhôn Mai và Mai Sơn, huyện Tương Dương.

Cũng trong buổi sáng, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu dự Lễ khánh thành cầu dân sinh bản Phà Mựt và khởi công cầu dân sinh bản Nhôn Mai, xã Nhôn Mai, huyện Tương Dương. Đây là các công trình do lực lượng Bộ đội Biên phòng Nghệ An kêu gọi, xây dựng hỗ trợ người dân vùng biên.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu trao quà cho các gia đình chính sách. Ảnh: Thành Cường

* Vào hồi 10h 30' hôm nay (14/7), Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh đã có Công điện số 02/CĐ-VPTT, chỉ đạo triển khai một số nội dung nhằm ứng phó diễn biến của Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh thêm trên biển.

Dự báo hướng đi của Áp thấp nhiệt đới. Ảnh: NCHMF

* Sáng 14/7, đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn các huyện Yên Thành và Nghi Lộc.

Tại huyện Yên Thành, đoàn đã đi kiểm tra khu vực lèn Voi, nơi giáp ranh giữa các xã Nam Thành và Trung Thành.

Cùng ngày, đoàn công tác cũng đã tiến hành kiểm tra một số mỏ đất san lấp trên địa bàn xã Nghi Hưng (Nghi Lộc) đã được cấp phép khai thác phục vụ cho việc thi công tuyến đường cao tốc Bắc - Nam, cũng như san lấp mặt bằng cho Dự án Khu công nghiệp WHA Industrial Zone 1 - Nghệ An.

Đoàn kiểm tra một mỏ đá trên địa bàn huyện Yên Thành. Ảnh: Tiến Đông

* Sáng 14/7, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị lần thứ 11, khóa XIV, nhiệm kỳ 2019-2024. Tại hội nghị, Ủy ban MTTQ tỉnh đã đón nhận danh hiệu Cơ quan đạt chuẩn văn hóa tiêu biểu giai đoạn 2018-2022.

Tại hội nghị, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch trao Bằng công nhận danh hiệu Cơ quan đạt chuẩn văn hóa tiêu biểu giai đoạn 2018-2022 cho Ủy ban MTTQ tỉnh. Ảnh: Mỹ Nga

* Kỳ họp thứ 9, HĐND thành phố khóa XXII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã xem xét, quyết nghị thông qua 7 nghị quyết về kinh tế - xã hội và hoạt động của HĐND thành phố, trong đó, cho ý kiến dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2024.

Theo đó, HĐND thành phố đã thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2024 của thành phố với 99 công trình, dự án đầu tư mới, dự án chuẩn bị đầu tư. Tổng nguồn vốn đầu tư công năm 2024 từ nguồn ngân sách thành phố là 3.200 tỷ đồng.

Quang cảnh kỳ họp thứ 9, HĐND thành phố Vinh khóa XXII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ảnh: M.H

* Trong sáng 14/7, nhiều trường công lập chỉ tuyển sinh nguyện vọng 1 vào lớp 10 ở Nghệ An tiếp tục công bố điểm chuẩn. Không ngoài dự đoán, điểm chuẩn năm nay của các trường đều cao hơn năm ngoái.