Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/8
Lãnh đạo tỉnh duyệt đại hội các trường Đại học và dự chỉ đạo Đại hội đại biểu các xã, phường lần thứ I; Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 4 lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030; Các trường học ở Nghệ An náo nức chuẩn bị cho năm học mới; Chung kết English Challenge mùa 8… là những thông tin nổi bật ngày 21/8.
*Sáng 21/8, Đảng bộ Quân khu 4 trọng thể tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham gia của 248 đại biểu đại diện cho gần 10.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ Quân khu.
* Cùng ngày, đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự, phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An trọng thể tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 -2030.
* Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì duyệt đại hội Đảng bộ Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh và Đảng bộ Trường Đại học Vinh, nhiệm kỳ 2025 – 2030 sáng ngày 21/8.
* Các đồng chí Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ: Nguyễn Nam Đình - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Tam Đồng; Ngọc Kim Nam- Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Tân Phú lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.
* Cùng ngày 21/8 diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ các xã Trung Lộc; Hưng Nguyên Nam; Tam Hợp; Nga My; Tam Quang, Vĩnh Tường; Tiền Phong; Giai Lạc… lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.
* Nghệ An: Thanh tra 10 công trình, dự án có khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài, nguy cơ gây thất thoát, lãng phí.
* Sáng 21/8, Chung kết English Challenge mùa 8 – sân chơi tiếng Anh dành cho học sinh Tiểu học toàn tỉnh Nghệ An diễn ra sôi động tại Trường quay S1 của Báo và Phát thanh, truyền hình Nghệ An.
* Các trường học ở Nghệ An náo nức chuẩn bị cho năm học mới.
* Báo và Phát thanh, truyền hình Nghệ An đoạt giải báo chí toàn quốc về ngành Tư pháp lần thứ nhất.
* Đối tượng trốn khỏi trại giam ở Nghệ An bị bắt sau 2 ngày lẩn trốn.
* Hàng trăm dãy trọ công nhân ở Nghệ An vắng khách.