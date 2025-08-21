Thời sự Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/8 Lãnh đạo tỉnh duyệt đại hội các trường Đại học và dự chỉ đạo Đại hội đại biểu các xã, phường lần thứ I; Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 4 lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030; Các trường học ở Nghệ An náo nức chuẩn bị cho năm học mới; Chung kết English Challenge mùa 8… là những thông tin nổi bật ngày 21/8.

*Sáng 21/8, Đảng bộ Quân khu 4 trọng thể tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham gia của 248 đại biểu đại diện cho gần 10.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ Quân khu.

Ban Chấp hành Đảng bộ Quân khu 4 nhiệm kỳ 2025 - 2030 ra mắt đại hội và nhận nhiệm vụ. Ảnh: Phạm Bằng

* Cùng ngày, đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự, phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An trọng thể tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 -2030.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí lãnh đạo các ban, sở, ngành của tỉnh chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ xã Kim Liên nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Thành Duy

* Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì duyệt đại hội Đảng bộ Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh và Đảng bộ Trường Đại học Vinh, nhiệm kỳ 2025 – 2030 sáng ngày 21/8.

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Mai Hoa

* Các đồng chí Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ: Nguyễn Nam Đình - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Tam Đồng; Ngọc Kim Nam- Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Tân Phú lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đảng bộ xã Tam Đồng (Nghệ An) long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: TL

* Cùng ngày 21/8 diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ các xã Trung Lộc; Hưng Nguyên Nam; Tam Hợp; Nga My; Tam Quang, Vĩnh Tường; Tiền Phong; Giai Lạc… lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Các đại biểu Đảng bộ xã Giai Lạc biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội. Ảnh: Văn Trường

* Nghệ An: Thanh tra 10 công trình, dự án có khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài, nguy cơ gây thất thoát, lãng phí.

Dự án Chia lô đất ở tại xã Nghi Phú, thành phố Vinh (cũ) do Công ty CP Thiết bị và xây lắp Bưu điện Nghệ An làm chủ đầu tư. Ảnh: Nhật Lân

* Sáng 21/8, Chung kết English Challenge mùa 8 – sân chơi tiếng Anh dành cho học sinh Tiểu học toàn tỉnh Nghệ An diễn ra sôi động tại Trường quay S1 của Báo và Phát thanh, truyền hình Nghệ An.

Trao giải thưởng cho các thí sinh. Ảnh: Minh Quân

* Các trường học ở Nghệ An náo nức chuẩn bị cho năm học mới.

Giáo viên Trường Tiểu học Quỳnh Phương A (phường Quỳnh Mai) đến trường để sắp xếp lại trường lớp, chuẩn bị các điều kiện để đón hơn 1.300 học sinh trở lại trường. Ảnh: Mỹ Hà

* Báo và Phát thanh, truyền hình Nghệ An đoạt giải báo chí toàn quốc về ngành Tư pháp lần thứ nhất.

Ban tổ chức đã trao 10 giải khuyến khích, trong đó có tác phẩm chuyên đề 5 kỳ: Chuyển đổi số thúc đẩy cải cách tư pháp, của nhóm tác giả: Chu Thị Khánh Ly, Nguyễn Tiến Đông, Đặng Ngọc Cường. Ảnh: PLVN

* Đối tượng trốn khỏi trại giam ở Nghệ An bị bắt sau 2 ngày lẩn trốn.

Đối tượng Trần Ngọc Hòa thời điểm mới bị bắt. Ảnh: CSCC

* Hàng trăm dãy trọ công nhân ở Nghệ An vắng khách.