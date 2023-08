Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 5/8

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Ban liên lạc truyền thống Hải quân Nghệ An kỷ niệm 59 năm Hải quân Việt Nam đánh thắng trận đầu; Hơn 1.170 doanh nghiệp thành lập mới trong 7 tháng đầu năm; Khám, cấp thuốc miễn phí trong chương trình "Nắng mùa Hạ"... là những thông tin chính trong ngày.

* Sáng 5/8, tại thành phố Vinh, Ban liên lạc truyền thống Hải quân tỉnh Nghệ An tổ chức gặp mặt, kỷ niệm 59 năm Hải quân Việt Nam đánh thắng trận đầu (5/8/1964 – 5/8/2023).

Trao tặng quà cho các thương, bệnh binh. Ảnh: Thành Chung

* 7 tháng đầu năm 2023 (tính đến 20/7/2023), trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 1.177 doanh nghiệp thành lập mới, giảm 3,45% (-42 doanh nghiệp) so với cùng kỳ năm 2022, với tổng số vốn đăng ký thành lập 9.047,5 tỷ đồng, giảm 30,36% (-3.944,2 tỷ đồng). Trong khi đó, số doanh nghiệp thông báo giải thể tăng so với cùng kỳ.

Dây chuyền sản xuất tại một nhà máy chế biến. Ảnh minh họa: Thu Huyền

* Ngày 5/8, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Nghệ An, Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh, Huyện đoàn Diễn Châu và Hội đồng hương Diễn Châu của Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp tổ chức chương trình khám bệnh và cấp thuốc miễn phí “Nắng mùa Hạ 2023”.

Tham gia thăm khám cho người dân, ngoài các y, bác sĩ đang công tác tại Trường Đại học Y Hà Nội còn có các bệnh viện lớn như: Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện E Trung ương, Bệnh viện K, Bệnh viện Bạch Mai… Ảnh: Thanh Quỳnh

*Mới đây, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An vừa cứu sống trẻ bị ngừng thở, ngừng tim sau đuối nước nhờ kỹ thuật hạ thân nhiệt chỉ huy.

Bé N.C.Đ điều trị hạ thân nhiệt chỉ huy tại Khoa Hồi sức Tích cực - Chống độc, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Ảnh: Hoàng Yến

* Mặc dù UBND huyện Con Cuông đã yêu cầu các nhà hàng nổi tại khu vực đập Phà Lài (xã Môn Sơn) phải dừng mọi hoạt động, tháo dỡ nhà bè trước ngày 10/7. Tuy nhiên, đến nay các nhà hàng nổi này vẫn không chấp hành, thản nhiên đón khách.

Các nhà bè nổi không tháo dỡ. Ảnh: T.H

* Nhiều sản phẩm thổ cẩm tinh xảo với sắc màu hấp dẫn, hoa văn đa dạng được chị em phụ nữ bản Na, xã Hữu Lập, huyện Kỳ Sơn dệt nên bằng đam mê, làm "sống lại" nghề truyền thống của đồng bào Thái ở vùng biên Nghệ An.