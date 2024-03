Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 9/3

(Baonghean.vn) - Hội nghị toàn quốc lần thứ hai triển khai luật, nghị quyết của Kỳ họp thứ 6 và Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tham dự Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập tỉnh Bôlykhămxay; Giá keo tăng cao, nông dân Nghệ An chặt bán cả keo non...