Nghệ An vượt chỉ tiêu về tỷ lệ người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, Bảo hiểm thất nghiệp qua phương thức không dùng tiền mặt tại khu vực đô thị

(Baonghean.vn) -Thực hiện Quyết định số 1813/QĐ-TTg ngày 28/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án Phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025, BHXH Nghệ An đã triển khai nhiều giải pháp nhằm gia tăng tỷ lệ hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản cá nhân (ATM).

Là phương thức thanh toán hiện đại, thuận tiện, phù hợp với sự phát triển của xã hội, việc nhận lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp qua phương thức không dùng tiền mặt được người dân đồng thuận và đón nhận.

Ông Thái Bá Linh (cán bộ hưu trí phường Hà Huy Tập, TP Vinh) cho biết: Được sự tuyên truyền của ngành Bảo hiểm xã hội tôi thấy việc nhận lương hưu qua tài khoản cá nhân rất phù hợp với bản thân, với sự hỗ trợ của Ngân hàng tôi đã mở thẻ và thấy rất tiện ích.

Còn với bà Nguyễn Thị Sâm (cán bộ hưu trí xã Nghi Phú, TP Vinh) thì cho rằng việc nhận lương hưu qua tài khoản cá nhân giúp người dân tiết kiệm thời gian và công sức khi không cần đến điểm phát lương hưu để nhận mà cứ đến đầu tháng tiền sẽ được chuyển vào tài khoản, người dân rất yên tâm.

Người dân đến làm thủ tục đăng ký chuyển lương hưu qua tài khoản tại bộ phận một cửa của BHXH Nghệ An. Ảnh: Đình Tuyên

Chia sẻ thêm về hoạt động này, đại diện Bảo hiểm xã hội huyện Diễn Châu cho biết, nhằm mục đích nâng cao hiệu quả trong công tác chi trả lương hưu, trợ cấp hàng tháng qua tài khoản cá nhân (thẻ ATM), Bảo hiểm xã hội huyện đã phối hợp với ngân hàng đóng trên địa bàn huyện để mở thẻ ATM miễn phí cho người thụ hưởng các chế độ Bảo hiểm xã hội hàng tháng, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân có nhu cầu thay đổi phương thức nhận lương hưu hàng tháng qua tài khoản cá nhân. Bên cạnh đó, tại các điểm chi trả, nhân viên Bảo hiểm xã hội huyện cùng với nhân viên chi trả đã tuyên truyền những tiện ích khi nhận lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội và vận động người dân đăng ký nhận qua tài khoản cá nhân.

Nếu không đăng ký tài khoản ngân hàng thì người dân phải đến các điểm phát lương hưu hàng tháng để nhận, mất rất nhiều thời gian chờ đợi. Ảnh tư liệu Diệp Thanh

Trao đổi với ông Hoàng Văn Minh – Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An, được biết, thực hiện Kế hoạch số 1823/KH-BHXH ngày 09/06/2020 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc “Đẩy mạnh thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp không dùng tiền mặt qua hệ thống ngân hàng”, Kế hoạch số 216/KH-UBND ngày 31/3/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn Nghệ An giai đoạn 2021-2025; Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao tỉ lệ người hưởng các chế độ Bảo hiểm xã hội qua tài khoản cá nhân.

Ngay từ đầu năm, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã thực hiện giao chỉ tiêu vận động, khuyến khích người nhận các chế độ Bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt khu vực đô thị năm 2023. Theo đó, ngành Bảo hiểm xã hội từ tỉnh đến các địa phương đã tăng cường công tác phối hợp với các đơn vị có liên quan, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người hưởng chuyển hình thức nhận lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp từ nhận tiền mặt sang tài khoản cá nhân.

Hỗ trợ người dân nhận lương hưu bằng đăng ký tài khoản ngân hàng tại TP Vinh. Ảnh Bảo hiểm xã hội Nghệ An cung cấp

Công tác tuyên truyền những tiện ích khi nhận lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản cá nhân được các địa phương thực hiện với nhiều hình thức phong phú, linh hoạt như: Tuyên truyền trực tiếp tại các điểm chi trả; tuyên truyền qua các phương tiện truyền thông, phát thanh khối xóm, mạng xã hội; phát hành Thư ngỏ tại các điểm chi trả lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội và tại cơ quan Bảo hiểm xã hội khi người hưởng nộp hồ sơ giải quyết các chế độ Bảo hiểm xã hội. Hướng dẫn, hỗ trợ người hưởng thực hiện cài đặt và cách thức thực hiện thay đổi hình thức nhận lương hưu từ tiền mặt qua ATM trên ứng dụng VssID-BHXH số ngay tại các điểm chi trả.

Phối hợp với các ngân hàng tại địa phương, quỹ tín dụng để thực hiện tuyên truyền, vận động và hỗ trợ mở tài khoản, cung cấp ngay số tài khoản cho người hưởng kê khai đăng ký ngay khi nộp hồ sơ giải quyết chế độ (đối với người hưởng chưa có tài khoản cá nhân). Phối hợp Trung tâm Giới thiệu việc làm – Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và các ngân hàng hướng dẫn người hưởng đăng ký nhận trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản cá nhân ngay khi người lao động nộp hồ sơ giải quyết chế độ.

Bên cạnh đó, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã phối hợp với ngân hàng hỗ trợ và có các chính sách ưu đãi đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội như: mở tài khoản miễn phí, cung cấp ngay số tài khoản cho người hưởng…Đồng thời, phối hợp, hướng dẫn xử lý các vướng mắc phát sinh liên quan đến việc nhận tiền lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội.

Bảo hiểm xã hội Nghệ An triển khai hỗ trợ người dân nhận lương hưu đăng ký qua tài khoản ngân hàng. Chủ trương này rất được người dân đồng tình. Ảnh Bảo hiểm xã hội Nghệ An cung cấp

Được sự quan tâm, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở ban ngành, chính quyền địa phương và sự nỗ lực của công chức, viên chức người lao động Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An, tỷ lệ người hưởng lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã tăng so với năm trước. Cụ thể, tỷ lệ người hưởng lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp được chi trả qua tài khoản cá nhân đạt 46,6%, trong đó, tại địa bàn thành phố và thị xã là 54,7%; tại địa bàn các huyện là 42,1%.

Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ người hưởng lương hưu trợ cấp Bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp qua phương tiện không dùng tiền mặt khu vực đô thị đạt từ 60% trên tổng số người hưởng theo Kế hoạch số 216/KH-UBND ngày 31/3/2022 của UBND tỉnh Nghệ An.

Chi trả lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản cá nhân là một bước cải cách thủ tục hành chính phù hợp với xu thế của thời đại và theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ. Với những giải pháp và bước đi phù hợp, công tác chi trả các chế độ Bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản cá nhân sẽ mang lại những lợi ích thiết thực cho người thụ hưởng, nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An.