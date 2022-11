Nghi án giả nhân viên ngân hàng làm thủ tục cho vay 20 tỷ đồng

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Khi chưa phải chấp hành án 10 năm tù, Lại Phương Thảo bị cáo buộc tiếp tục giả danh nhân viên ngân hàng để lừa người muốn vay vốn.

Thảo, 32 tuổi, trú phường Đằng Lâm, quận Hải An, đang bị Công an quận Đồ Sơn tạm giữ hình sự để điều tra cáo buộc lừa đảo, chiếm đoạt tiền của một phụ nữ, Công an TP Hải Phòng thông tin ngày 9/11.

Trước đó, ngày 24/9, Thảo to tiếng, gây mất an ninh trật tự công cộng với một phụ nữ nên bị Công an quận Đồ Sơn đưa về trụ sở.

Tại cơ quan công an, Thảo cho biết là nhân viên ngân hàng từ năm 2017 đến năm 2020. Dù nghỉ việc và bị TAND Hải Phòng phạt 10 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cho tại ngoại vì đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, Thảo vẫn nhận tư vấn làm hồ sơ vay vốn 20 tỷ đồng cho một phụ nữ quen biết.

Thảo tiếp tục tự nhận là nhân viên ngân hàng, sau đó làm giả nhiều loại giấy tờ như xác nhận số dư tài khoản tiết kiệm dành cho cá nhân, xác nhận số dư tài khoản tiết kiệm không kỳ hạn dành cho cá nhân, thông báo kết quả phê duyệt cho vay để tạo lòng tin.

Được người phụ nữ đưa hơn 800 triệu đồng để xử lý công việc, Thảo khai đã dùng chi tiêu cá nhân và trả nợ.

Không vay được tiền như mong muốn, người này hẹn Thảo ra nói chuyện rồi xảy ra cãi vã.