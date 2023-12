Ngoại trưởng Nga Lavrov: Giới tinh hoa phương Tây ‘khơi mào khủng hoảng’ khắp thế giới

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tại một sự kiện ở Moskva ngày 26/12. Ảnh: Sputnik

Theo RT ngày 28/12, mới đây, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã tuyên bố, phương Tây đang gieo rắc hỗn loạn trên khắp thế giới, châm ngòi các cuộc xung đột để thỏa mãn nhu cầu của chính mình và khiến những bên khác phải trả giá.

“Thế giới vẫn đang trong tình trạng hỗn loạn. Và một trong những lý do dẫn đến điều đó là do giai cấp thống trị ở phương Tây đang khơi mào các cuộc khủng hoảng cách xa biên giới của họ hàng nghìn km, nhằm đạt được mục tiêu của riêng mình trong khi gây bất lợi cho các quốc gia khác”, ông Lavrov nói trong một cuộc phỏng vấn do hãng thông tấn TASS đăng tải hôm 27/12.

“Khi phương Tây tiếp tục đeo bám sự thống trị đang ngày càng giảm của mình, không ai được an toàn trước những mánh khóe địa chính trị của họ. Nhận thức này đang gia tăng trên toàn cầu”.

Vị Bộ trưởng nói thêm rằng, các nước phương Tây dù sớm hay muộn sẽ “phải chấp nhận thực tế về một thế giới đa cực, và đó là khi mọi vấn đề sẽ được giải quyết trên cơ sở cân bằng lợi ích”.

Phát biểu của ông Lavrov được đưa ra trong bối cảnh Nga, Trung Quốc và Ấn Độ ngày càng lên tiếng về sự cần thiết phải có một mô hình có thể định hình lại chính trị toàn cầu theo cách công bằng và bình đẳng hơn.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Lavrov cáo buộc phương Tây kích động xung đột Nga-Ukraine thông qua việc “mở rộng NATO và thông qua việc biến Ukraine thành một bức tường thành chống Nga”. Ông cũng quy trách nhiệm cho phương Tây về “sự leo thang” giữa Israel và Palestine.

Theo RT, Nga là một trong những quốc gia đã và đang kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức ở Dải Gaza. Mỹ đã ngăn cản một số nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc kêu gọi chấm dứt toàn diện các hành động thù địch giữa Israel và các chiến binh Palestine.

Israel và Mỹ khẳng định rằng lệnh ngừng bắn vào thời điểm này sẽ chỉ mang lại lợi ích cho nhóm chiến binh Hamas, trong khi Liên hợp quốc đưa ra nhiều cảnh báo về con số thương vong đáng báo động ở Gaza.