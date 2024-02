Người bố cuồng ghen và đám tang 'gối' đám cưới

Án mạng trong ngày cưới

Đã 10 năm trôi qua nhưng mỗi lần nhắc đến đứa con gái xấu số, bà Nguyễn T.H (SN 1946), trú tại xã Quỳnh Bá, huyện Quỳnh Lưu vẫn rưng rưng nước mắt. Thời điểm chị Nguyễn Thị C., con gái thứ của bà xảy ra chuyện, bà Nguyễn T.H phải sang chăm 2 cháu ngoại mới lên cấp 2 và cùng động viên 3 chị em cố gắng mạnh mẽ trải qua biến cố gia đình. Điều khiến cho bà thêm thương những đứa cháu ngoại của mình là vì người gây ra cảnh mồ côi, gây ra cái chết của mẹ chúng lại chính là người bố đẻ...

Vào chiều 17/7/2013, Công an huyện Quỳnh Lưu nhận được tin báo xảy ra vụ giết người trên địa bàn. Nạn nhân của vụ án là chị Nguyễn Thị C. (39 tuổi) trú tại xã Quỳnh Bá (Quỳnh Lưu). Được biết, tại thời điểm đó, chị C. mới đi làm trong miền Nam về và hung thủ chính là Nguyễn Văn Thành (SN 1974), trú tại xã Quỳnh Bá, là người chồng trong hôn thú của chị.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, người con gái đầu của vợ chồng chị C. đã làm lễ thành hôn với chú rể quê ở cùng huyện. Sau khi đám cưới của cháu tổ chức xong, anh em, họ hàng, bạn bè của Thành ra về. Do biết vợ chồng chị C. đang có mâu thuẫn và sống ly thân nên người thân, bạn bè khuyên giải để hai người sớm về sống đoàn tụ với nhau. Chị C. nhận lời và sang nhà ông cố của Thành để thăm hỏi và chơi. Khi đó, Thành đang ở bên nhà và bức xúc trước cảnh chị C. sát giờ cưới con mới từ miền Nam trở về, nên sang nhà ông cố cầm tay chị C. kéo ra ngoài ngõ để nói chuyện.

Tuy nhiên, chị C. đã cố ghì người lại không muốn ra ngoài. Sợ xảy ra chuyện không hay, người hàng xóm đã can ngăn anh Thành và kéo tay chị C. lại. Ngay sau đó, Nguyễn Văn Thành bất ngờ rút một con dao nhọn giấu sẵn trong người từ trước, rồi đâm thẳng vào ngực trái khiến chị C. ngã gục xuống nền nhà. Cú đâm quá mạnh đã khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Nguyễn Văn Thành tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: Như Bình

Nhận được tin báo, Công an xã Quỳnh Bá lập tức có mặt tại hiện trường, đồng thời cấp báo với Công an huyện. Lúc Công an tới nơi, hung thủ Nguyễn Văn Thành đã tự đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Khám nghiệm ban đầu của cơ quan chức năng thì nạn nhân chết bởi một nhát dao nhọn đâm sâu vào ngực bên trái khiến nạn nhân bị thủng tim dẫn đến chảy máu ồ ạt gây tử vong.

Bi kịch khởi nguồn từ bạo lực

Nguyễn Văn Thành và chị C. là những người bạn cùng trang lứa lớn lên bên nhau ở xã Quỳnh Lâm (Quỳnh Lưu). Cảm mến tính chịu khó, thương người nên dần dần chị C. dành nhiều tình cảm nhất định cho người bạn học của mình. Học hết cấp 3, anh chị được 2 bên gia đình ủng hộ và tạo điều kiện đến với nhau. Anh chị đã cùng đưa nhau về Quỳnh Bá, quê ngoại của anh Thành để lập nghiệp. Hai vợ chồng bảo ban nhau chăm chỉ làm ruộng, chăn nuôi. Anh Thành còn nhận làm thêm cho người khác để kiếm tiền chăm lo cho vợ con. Mái ấm gia đình tưởng sẽ vẹn tròn hơn khi anh chị sinh hạ được 3 con.

Thế nhưng, cuộc sống cơm áo gạo tiền đổ lên đầu anh Thành khiến anh chán nản sinh nghiện rượu. Mỗi khi say, anh lại ghen tuông, nghi ngờ, thường xuyên chất vấn vợ. Không chỉ vậy, anh Thành còn sa vào những cờ bạc đỏ đen khiến cho kinh tế gia đình cứ thế đi xuống, mâu thuẫn vợ chồng ngày càng tăng lên. Từ người chồng hiền lành, anh sẵn sàng “thượng cẳng tay, hạ cẳng chân” với vợ mỗi lúc nóng giận. Vì con nên chị C. cũng cam chịu để gia đình “cơm lành canh ngọt”. Năm 2004, anh Thành đi xuất khẩu lao động nhưng cũng chỉ 1 năm là về, hai vợ chồng gom góp chút vốn liếng còn lại tu sửa căn nhà đang ở.

Do còn nợ tiền làm nhà, Thành nghe lời người nhà đi vào Nam cố gắng lao động trả nợ. Trớ trêu thay, số phận trêu đùa hoàn cảnh 2 vợ chồng, mới vào chẳng được bao lâu, tiền tàu xe còn chưa đủ hoàn vốn thì Thành điều khiển xe máy và gây tai nạn giao thông làm chết người. Vụ tai nạn giao thông khiến Thành phải chịu mức án 3 năm tù.



Năm 2007, anh Thành mãn hạn tù, trở về quê. Thời gian lâu ngày xa mặt cách lòng kết hợp với việc khoản nợ này chồng khoản nợ kia, nên mâu thuẫn vợ chồng càng tăng. Nhiều lần, trước mặt con cái và bố mẹ, Thành đánh vợ “thừa sống thiếu chết”. Như trêu tức vợ, Thành còn có nhiều mối quan hệ ngoài luồng với nhiều người phụ nữ khác trong xã nhưng vẫn ghen tuông vô cớ với vợ mình.

Một thời gian dài không có việc làm, gia đình nhiều miệng ăn, lại buộc Thành lần nữa vào Nam để mưu sinh. Thế nhưng, với tính tình ghen tuông, sợ vợ có người khác, Thành bắt chị C. cùng con trai út vào Nam sinh sống với mình. Vào Nam, chị C. cố gắng ngày đi làm gửi tiền về cho 2 đứa con gái ở nhà, tối thì chịu những trận đòn phi lý của chồng. Do thói nghiện rượu lại từng có tiền án nên Thành lần nữa phải về quê vì không xin được việc. Nhân cơ hội này, chị C. ở lại miền Nam làm ăn, mặc cho Nguyễn Văn Thành nhiều lần gọi điện để bắt vợ về quê. Mãi đến tận khi cưới con gái đầu, chị C. mới trở về nhà sau nhiều năm xa cách con, nhưng chị không ngờ rằng đó cũng là lần cuối chị được ở bên các con của mình.

Ngày đưa tang chị C., hàng trăm bà con làng xóm đều xót xa trước vụ án mạng đau lòng vì trong phút chốc Thành lại gây ra vụ án mạng tày trời như vậy khiến ai cũng bất ngờ. Hậu quả nặng nhất của vụ án không ai khác là những đứa nhỏ của gia đình đang tuổi ăn học bỗng chốc bơ vơ.

Phiên tòa ám ảnh

Phiên tòa phúc thẩm của Nguyễn Văn Thành được Tòa án nhân dân tối cao xét xử vào ngày 28/5/2014. Được biết, trước đó, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đã tuyên án Nguyễn Văn Thành tù chung thân về tội "Giết người". Sau khi nhận bản án, Thành đã làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt gửi TAND tối cao.

Tại phiên tòa phúc thẩm, Thành khai nhận toàn bộ hành vi của mình và đưa ra lý do còn phải nuôi 3 đứa con và mẹ già nên mong muốn được giảm án để có cơ hội trở về.

Thành phân trần về lỗi lầm của mình trước tòa rằng, đã gần 3 năm nay từ ngày bỏ chồng con vào Nam, chị C. chưa một lần gọi điện liên lạc về cho chồng. Uất ức về điều này, vào cuối năm 2012, Thành đã tự làm đơn ly hôn gửi lên cơ quan chức năng để thông báo nhắn tin tìm vợ về làm thủ tục ly hôn nhưng không có kết quả. Cho đến hôm nay, khi người vợ trở về tại đám cưới con gái đầu, vì uất ức dồn nén lâu ngày trong người nên Thành gây nên án mạng đau lòng.

Theo lời kể của gia đình nạn nhân, những người con của nạn nhân không tin vào kết cục đau đớn của mẹ nên ngất lịm trong lễ tang. Đứa con gái đầu chưa kịp hưởng cái niềm vui ngày đại hỷ thì đã phải đeo vành khăn tang mẹ khi hung thủ sát hại mẹ lại chính là bố mình.

Nguyễn Văn Thành cầu xin các con thứ lỗi cho hành vi của mình. Ảnh: Như Bình.

Thế nhưng, ngay tại phiên sơ thẩm cũng như phiên phúc thẩm, 3 chị em vẫn nộp đơn xin giảm án cho người bố sai trái của mình. Đứa con gái đầu của anh Thành chia sẻ: Dẫu sao người đó vẫn là bố chúng em, có công sinh thành ra 3 chị em. Tuy chúng em vô cùng căm giận người sát hại mẹ, nhưng phận làm con cũng xin giảm án để bố có cơ hội trở về thắp nén hương trước di ảnh của mẹ.

Sau khi xem xét lại toàn bộ vụ án, nhận thấy hành vi của bị cáo Nguyễn Văn Thành là vô cùng côn đồ, hung hãn, có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, tước đoạt đi mạng sống của người khác. Những lý do Thành đưa ra đã được xem xét tại phiên sơ thẩm nên HĐXX quyết định bác đơn kháng cáo, giữ nguyên án sơ thẩm đối với Nguyễn Văn Thành.

Nguyễn Văn Thành đã phần nào phải trả giá cho hành vi của mình. Thế nhưng, nỗi đau của những người con đến lúc nào sẽ nguôi ngoai? 3 đứa trẻ vốn dĩ có mái ấm hạnh phúc nhưng nay chịu cảnh mồ côi mẹ, cha đi tù.

Đây không chỉ là bài học lớn cho Nguyễn Văn Thành mà còn cho những người đã, đang và sắp làm bố, mẹ phải suy nghĩ về hậu quả mà những đứa trẻ phải chịu đựng khi bố mẹ không thể kiềm chế được bản thân mình mà gây ra hành vi đáng tiếc.