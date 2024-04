Người đi xe đạp vi phạm nồng độ cồn bị xử phạt thế nào?

(Baonghean.vn) - Chiều 2/4, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và các nhiệm vụ công tác trọng tâm để triển khai thi hành. Đồng chí Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì.