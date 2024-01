Phối hợp giải quyết có hiệu quả, từ sớm, từ xa các vấn đề nổi lên về an ninh, trật tự

Dự hội nghị có các đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo; Đại tá Nguyễn Duy Thanh - Phó Giám đốc Công an tỉnh. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể là thành viên Ban Chỉ đạo.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Đ.C

Tội phạm xâm phạm trật tự xã hội giảm 7,7%

Năm 2023, trên địa bàn cả nước nói chung, tỉnh Nghệ An nói riêng diễn ra nhiều sự kiện chính trị, xã hội lớn. Tình hình ANTT có một số lĩnh vực còn diễn biến phức tạp. Trước tình hình đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" tỉnh đã chỉ đạo các lực lượng chức năng triển khai toàn diện, quyết liệt, hiệu quả các mặt công tác.

Ban đã chỉ đạo tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, phòng ngừa tội phạm với hình thức đa dạng, phong phú, có nhiều đổi mới, tiếp tục nâng cao nhận thức pháp luật, ý thức tham gia phòng, chống tội phạm của cán bộ và nhân dân. Nhờ đó, tình hình tội phạm tiếp tục được kìm giữ và làm giảm, vượt chỉ tiêu Bộ Công an đề ra (so với năm 2022, tội phạm xâm phạm trật tự xã hội giảm 7,7%, vượt 2,7% so với chỉ tiêu Bộ Công an giao).

Đại diện Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đ.C

Tỷ lệ khám phá án hình sự vượt chỉ tiêu Bộ Công an giao (đạt 91%, vượt 16%), trọng án đạt 100% (vượt 10%); đấu tranh, khám phá nhiều chuyên án, vụ án lớn, có tiếng vang, triệt xóa nhiều ổ nhóm tội phạm liên quan “tín dụng đen”, sử dụng công nghệ cao, các ổ nhóm hoạt động đánh bạc, trộm cắp, lừa đảo chuyên nghiệp; không để hình thành các băng nhóm tội phạm có tổ chức hoạt động theo kiểu “xã hội đen”; khởi tố, xử lý hình sự nhiều vụ án về tham nhũng, chức vụ, kinh tế lớn.

Đặc biệt, tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả Đề án Xây dựng “Xã biên giới sạch về ma túy”. Sau hơn 1 năm thực hiện, 27/27 xã biên giới đạt các tiêu chí xã sạch về ma túy; đến nay, toàn tỉnh có 217/460 xã, phường, thị trấn sạch ma túy, 4 đơn vị cấp huyện có 100% địa bàn cấp xã đạt các tiêu chí “sạch về ma túy”, được Bộ Công an biểu dương, chỉ đạo nhân rộng toàn quốc.

Đại diện Cục Quản lý thị trường phát biểu ý kiến. Ảnh: Đ.C

Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" tiếp tục phát triển sâu rộng, chất lượng; xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình trong phong trào, thu hút đông đảo nhân dân tham gia, thực hiện tốt chính sách đoàn kết lương – giáo. Đặc biệt, Nghệ An đã chủ động, sáng tạo và là địa phương đầu tiên trên cả nước được lãnh đạo Bộ Công an đồng ý và chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng đơn vị cấp huyện điển hình về phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" và là đơn vị được Bộ Công an lựa chọn tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự trên toàn quốc. Có 2 mô hình được Bộ Công an thông báo biểu dương, nhân rộng toàn quốc.

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể là thành viên Ban Chỉ đạo đã phát biểu nhiều ý kiến, nêu rõ những mặt còn hạn chế, đồng thời đưa ra nhiều giải pháp triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Đ.C

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo nêu rõ, về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong năm 2024 cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc".

Trong đó, Công an tỉnh cần tham mưu thực hiện tốt việc tập trung bảo đảm, giữ vững an ninh cơ sở; giữ yên vùng giáo, vùng biên giới, dân tộc; Giữ vững và nhân rộng tới cấp xã, cấp huyện và hướng tới xây dựng tỉnh Nghệ An sạch về ma túy; Tiếp tục tập trung xây dựng cấp xã, cấp huyện và tiến tới xây dựng tỉnh Nghệ An điển hình, kiểu mẫu về phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc".

Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác nắm tình hình, chủ động tham mưu, phối hợp giải quyết có hiệu quả các vấn đề nổi lên về ANTT từ sớm, từ xa, không để phát sinh phức tạp, hình thành điểm “nóng” về ANTT...

Lực lượng chức năng trò chuyện với người dân xã Tri Lễ (Quế Phong). Ảnh tư liệu: Đình Tuyên

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm, hướng mạnh hơn về cơ sở, nhất là tại các địa bàn, đối tượng trọng điểm. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", phải xác định đây là biện pháp công tác đặc biệt quan trọng và cần được quan tâm và chú trọng đúng mức, nhất là xây dựng đơn vị cấp xã, cấp huyện điển hình.

Cùng với đó, nâng cao hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Tăng cường phối hợp trong công tác phòng, chống tội phạm, nhất là giữa lực lượng Công an với Quân sự, Biên phòng, Viện Kiểm sát, Tòa án, Hải quan, Quản lý thị trường, Thuế, Kiểm lâm…; xác định rõ trách nhiệm của các cấp, ngành trong công tác phòng, chống tội phạm, khắc phục tình trạng coi công tác phòng, chống tội phạm là nhiệm vụ riêng của các ngành chức năng.