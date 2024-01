Sở Kế hoạch và Đầu tư trả lời ý kiến cử tri TP. Vinh về việc thu hồi các dự án treo, dự án chậm tiến độ

Thực hiện Công văn số 10302/UBND-TH ngày 01/12/2023 của UBND tỉnh về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri trước Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVIII theo Báo cáo số 346/BC-HĐND ngày 28/11/2023 của Thường trực HĐND tỉnh về việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVIII, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp trả lời các ý kiến, kiến nghị liên quan đến lĩnh vực kế hoạch và đầu tư như sau:

Cử tri Nguyễn Xuân Oanh - Khối trưởng khối 11, phường Trung Đô, thành phố Vinh kiến nghị kiên quyết thu hồi các dự án treo, dự án chậm tiến độ làm lãng phí tài nguyên đất đai và tạo dư luận không tốt trong Nhân dân (như Dự án Lilama, Công ty Thương mại… tại phường Trung Đô).

Trả lời:

a) Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh và quy định tại các Quyết định của UBND tỉnh: Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 24/5/2018 về quy chế phối hợp kiểm tra và xử lý sau kiểm tra, Quyết định số 2156/QĐ-UBND ngày 25/7/2022 về quy chế phối hợp quản lý dự án; từ năm 2012 đến nay, công tác rà soát, kiểm tra, xử lý các dự án chậm tiến độ được các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện hàng năm.

Trong đó, đối với địa bàn thành phố Vinh, các đoàn kiểm tra liên ngành do UBND tỉnh thành lập đã tiến hành 388 lượt kiểm tra đối với 256 dự án. Trong đó, đã chấm dứt hoạt động đối với 56 dự án; cho phép gia hạn 126 dự án; cho phép tiếp tục thực hiện theo tiến độ đối với 28 dự án; xử lý khác đối với 46 dự án.

Năm 2023, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3559/QĐ-UBND ngày 01/11/2023 thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra các dự án trên địa bàn tỉnh. Trong đó, có 46 dự án thuộc địa bàn thành phố Vinh thuộc kế hoạch của đoàn liên ngành.

b) Dự án Trường công nhân kỹ thuật lắp máy số 5 tại phường Trung Đô, thành phố Vinh của Công ty CP Lilama 5

- Dự án đã được đoàn kiểm tra liên ngành do UBND tỉnh thành lập kiểm tra năm 2017 (đoàn do Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì kiểm tra). Ngày 01/12/2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 5830/QĐ-UBND cho phép gia hạn tiến độ hoàn thành dự án đến 30/11/2019.

Ngày 09/4/2018, Công ty CP Lilama 5 có Văn bản số 64/CV/Lilama 5 xin trả đất để cho Công ty CP Đầu tư và Công nghệ Thành Vinh thuê để xây dựng trường mầm non. Ngày 25/02/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 534/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Trường Mầm non quốc tế Vinh do Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghệ Thành Vinh làm chủ đầu tư. Trong đó, tiến độ thực hiện dự án đến quý II/2020.

- Dự án Trường Mầm non quốc tế Vinh tại phường Trung Đô, thành phố Vinh do Công ty CP Đầu tư và Công nghệ Thành Vinh làm chủ đầu tư đã được đoàn kiểm tra do UBND tỉnh thành lập kiểm tra năm 2021 (đoàn do Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì). Ngày 22/02/2022, UBND tỉnh có Văn bản số 1103/UBND-CN cho phép gia hạn tiến độ thực hiện thủ tục thuê đất đến ngày 31/12/2022.

Đến nay, do đã hết thời gian gia hạn, dự án được đưa vào kế hoạch kiểm tra của đoàn liên ngành (được thành lập theo Quyết định số 3559/QĐ-UBND ngày 01/11/2023 của UBND tỉnh). Đoàn kiểm tra liên ngành sẽ thực hiện kiểm tra, làm việc với nhà đầu tư và các cơ quan liên quan để báo cáo UBND tỉnh phương án xử lý.

