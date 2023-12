Tai nạn trong đêm ở Thanh Chương, 3 người bị thương

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Cụ thể, vào thời gian, địa điểm nói trên, đã xảy ra vụ tai nạn giữa xe ô tô tải mang BKS 37C-xx3.59 do anh Nguyễn Phùng Ch. (SN 1988, trú tại xóm Tường Xuân, xã Xuân Tường, huyện Thanh Chương) điều khiển theo hướng từ Nam Đàn đi Thanh Chương và xe ô tô bán tải mang BKS 37C-xx3.54 do anh Nguyễn Văn Ph. (SN 1986 trú tại xóm Thanh Yên, xã Tân An, huyện Tân Kỳ) điều khiển chở theo 3 người trên xe, gồm: Nguyễn Phương T. (SN 1992), Lê Như T. (SN 1986) và Nguyễn Xuân T. (SN 1995), cùng trú tại xóm Vinh Ân, xã Đại Đồng, Thanh Chương, đi hướng ngược lại.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CSCC

Cú đâm mạnh, khiến 2 xe ô tô bị hư hỏng nặng; 3 người trên xe ô tô bán tải, gồm Nguyễn Văn Ph. và Nguyễn Phương T. và Lê Như T. bị thương, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An.

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 5, Phòng CSGT Công an tỉnh đã có mặt kịp thời.

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.