Tập trung tháo gỡ vướng mắc, tăng diện bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Kế hoạch sơ kết 05 năm thực hiện Chương trình hành động số 88-CTr/TU, ngày 20/6/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Đây là dịp để đánh giá toàn diện, sâu sắc công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Chương trình số 88 của cấp ủy, chính quyền, địa phương, đơn vị; nhìn nhận khách quan kết quả đạt được, hạn chế, vướng mắc để tập trung các giải pháp tháo gỡ, tăng nhanh và bền vững diện bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong toàn tỉnh.

Trong thời gian qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền trên địa bàn tỉnh được tăng cường; thực hiện có hiệu quả các chính sách, chế độ BHXH, BHYT; đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu Trung ương giao và chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh đề ra trong năm, từng bước thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân và BHXH cho mọi người lao động.

Thực hiện các chính sách BHXH, BHYT có sự phối hợp đồng bộ của cả hệ thống chính trị, có nhiều đổi mới trong nội dung, phương pháp chỉ đạo và cách thức triển khai thực hiện; kịp thời giải quyết những vướng mắc trong thực hiện chế độ chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn. Tất cả các đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện có xu hướng phát triển qua từng năm. Chính sách hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho các đối tượng, như: Người nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi, người hưởng chế độ hưu trí, mất sức, bảo trợ xã hội… đã được các cấp chính quyền quan tâm, góp phần thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Hầu hết các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đều thực hiện nghiêm túc việc đóng BHXH cho người lao động theo đúng quy định.

Đến hết tháng 12/2023, toàn tỉnh có 3.024.577 người tham gia BHXH, BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Trong đó, có 385.131 người tham gia BHXH, đạt tỷ lệ so với lực lượng lao động trong độ tuổi là 24,9%, hoàn thành chỉ tiêu năm 2023 của tỉnh. Có 2.911.787 người tham gia BHYT, tăng 33.924 người so với cuối năm 2022 (tăng 1,18%), đạt tỷ lệ bao phủ BHYT là 93% so với dân số, hoàn thành chỉ tiêu năm 2023 của tỉnh; 251.742 người tham gia BHTN, tăng 8.171 người so với cuối năm 2022 (tăng 3,35%), đạt tỷ lệ so với lực lượng lao động trong độ tuổi là 16,03%, hoàn thành chỉ tiêu năm 2023 của tỉnh. Tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN là 8.873,3 tỷ đồng; đạt 102,71% kế hoạch thu BHXH Việt Nam giao, tăng 1.018,6 tỷ đồng (tăng 12,97%) so với cùng kỳ năm 2022. Toàn tỉnh giải quyết chế độ BHXH cho 170,1 nghìn lượt người; thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT cho hơn 5,6 triệu lượt khám, chữa bệnh BHYT ngoại trú và điều trị nội trú, tăng 543 ngàn lượt khám chữa bệnh (tương ứng tăng 10,66%) so với cùng kỳ năm 2022.