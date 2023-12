Thí điểm thi online tập trung qua nền tảng xác thực thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử

(Baonghean.vn) - Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, Công an thành phố Vinh vừa phá thành công chuyên án, triệt xóa đường dây ma túy xuyên quốc gia, bắt giữ 02 đối tượng, thu số lượng lớn ma túy các loại.