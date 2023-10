Thiếu phụ cầm đầu đường dây vận chuyển ma túy từ Nghệ An vào Đắk Lắk rồi trốn truy nã

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Sau khi nhận “kèo” vận chuyển ma túy, Dung đã thuê 2 đối tượng khác thực hiện việc đưa ma túy từ Nghệ An vào Đắk Lắk. Khi 2 đồng phạm bị bắt, Dung nhanh chân bỏ trốn và bị truy nã.

Ngày 27/10, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử bị cáo Hà Thị Bé Dung (SN 1992, quê huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An, cư trú xã Ea Kuêh, huyện Cư M’Gar, tỉnh Đắk Lắk), Hà Thị Mùi (SN 1979, trú xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An) và Trương Văn Thịnh (2003, trú huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) cùng về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Bị cáo Hà Thị Bé Dung (giữa) lĩnh án chung thân. Ảnh: Trần Vũ

Theo cáo trạng, đầu tháng 9/2022, Dung về quê ở Quế Phong chơi thì được người đàn ông dân tộc Mông thuê vận chuyển ma túy từ Nghệ An vào Đắk Lắk để nhận 70 triệu đồng tiền công.

Dung đồng ý rồi liên hệ, thuê Thịnh ra Nghệ An vận chuyển ma túy với tiền công 13 triệu đồng.

Ngày 16/10/2022, Dung hướng dẫn Thịnh việc bắt xe khách để lên thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong đợi nhận “hàng” rồi đưa về cho mình. Cùng ngày, Dung gọi điện thuê người họ hàng tên Mùi vận chuyển ma túy với tiền công cũng 13 triệu đồng.

Sáng hôm sau, theo lệnh của Dung, Mùi đi xe máy đến khu vực Dốc Chuối, thuộc xã Châu Thôn để nhận ma túy từ một người không quen biết. Từ số điện thoại mà Dung cung cấp, Mùi đã giao ma túy cho Thịnh tại bến xe thị trấn Kim Sơn.

Cùng ngày, Thịnh bắt xe khách để đưa ma túy ngược vào Đắk Lắk. Tuy nhiên, khi đến Quốc lộ 1A, thuộc xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu thì Trương Văn Thịnh bị công an bắt giữ cùng tang vật gần 1,2 kg ma túy.

Từ lời khai của Thịnh, công an bắt giữ Hà Thị Mùi, đồng thời ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Dung. Tuy nhiên, Dung đã nhanh chân bỏ trốn khỏi địa phương.

Do đó, ngày 9/6/2023 Công an Nghệ An đã ra quyết định truy nã đối với Hà Thị Bé Dung về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy. Đến ngày 28/6, Dung bị bắt theo quyết định truy nã khi đang lẩn trốn ở Đắk Lắk.

Tại phiên tòa, ba bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội. Là đối tượng cầm đầu, Dung khai vì hám lợi 70 triệu đồng nên đã đồng ý vận chuyển ma túy thuê cho đối tượng người Mông. Bị cáo không trực tiếp thực hiện giao dịch mà thuê người họ hàng là Mùi và bị cáo Thịnh có quen biết qua xã hội. Sau khi biết đồng bọn bị bắt, bị cáo đã bỏ trốn vào Đắk Lắk.

Hai bị cáo còn lại cũng thành khẩn thừa nhận hành vi phạm tội và khai vận chuyển ma túy thuê vì món tiền 13 triệu đồng.

Với vai trò cầm đầu, bị cáo Hà Thị Bé Dung bị HĐXX tuyên phạt tù chung thân. Hai bị cáo còn lại là Hà Thị Mùi và Trương Văn Thịnh cùng lĩnh án 20 năm tù về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.