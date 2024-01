Thứ trưởng Bộ Y tế thăm, tặng quà, chúc Tết ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương đã đến thăm, tặng quà và chúc Tết đội ngũ y bác sĩ, người lao động ở Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh và Chi cục Dân số Nghệ An.

Đoàn công tác của Bộ Y tế và Công đoàn Y tế Việt Nam thăm, tặng quà và chúc Tết Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Chung

Sáng 28/1, đoàn công tác của Bộ Y tế và Công đoàn Y tế Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương dẫn đầu đã đến thăm, tặng quà và chúc Tết đội ngũ y bác sĩ, người lao động ở Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Nghệ An và Chi cục Dân số Nghệ An. Tham gia đoàn công tác có đồng chí Phạm Thanh Bình - Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam; lãnh đạo Cục Y tế Dự phòng, Cục Quản lý môi trường y tế, Cục Dân số, Cục phòng chống HIV/AIDS, Trung tâm Truyền thông giáo dục Sức khoẻ Trung ương. Về phía ngành Y tế Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Thị Hồng Hoa - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Y tế; Nguyễn Văn Thương - Phó Giám đốc Sở Y tế; Trần Thị Thu Hà - Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Nghệ An.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương đã biểu dương, đánh giá cao những cống hiến lặng thầm của các công chức, viên chức, người lao động ngành Y tế Nghệ An. Ảnh: Thành Chung

Thăm và tặng quà cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Nghệ An và Chi cục Dân số Nghệ An, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương đã biểu dương, đánh giá cao những cống hiến lặng thầm của các công chức, viên chức, người lao động 3 đơn vị trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân.

Nhân dịp Tết cổ truyền Giáp Thìn năm 2024, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương gửi lời chúc mừng năm mới, thành công mới tới các đơn vị; gửi lời chúc năm mới sức khoẻ, an khang, hạnh phúc tới công chức, viên chức, người lao động ngành Y tế Nghệ An.

Đoàn công tác của Bộ Y tế và Công đoàn Y tế Việt Nam thăm, tặng quà và chúc Tết Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Chung

Cũng trong dịp này, đoàn công tác của Bộ Y tế và Công đoàn Y tế Việt Nam cũng lắng nghe những kiến nghị, đề xuất của các đơn vị trong việc triển khai nhiệm vụ công tác phòng, chống bệnh tật; đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và nâng cao chất lượng dân số, kế hoạch hoá gia đình ở tỉnh Nghệ An.

Thứ trưởng Bộ Y tế đã ghi nhận, tiếp thu những kiến nghị, đề xuất và giao nhiệm vụ cho các cục, vụ, viện trực thuộc Bộ Y tế có giải pháp giải quyết các khó khăn, vướng mắc.

Trong chiều 28/1, đoàn công tác của Bộ Y tế và Công đoàn Y tế Việt Nam sẽ đến thăm, tặng quà và chúc Tết đội ngũ y bác sĩ, người lao động ở Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quỳnh Lập, Trung tâm Y tế thị xã Hoàng Mai và Trạm Y tế phường Quỳnh Phương (thị xã Hoàng Mai)./.