Công đoàn ngành Y tế Nghệ An triển khai nhiệm vụ năm 2024

(Baonghean.vn) - Tại hội nghị, 1 tập thể và 7 cá nhân thuộc Công đoàn ngành Y tế Nghệ An đã được nhận Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; 6 tập thể và 21 cá nhân được nhận Bằng khen của Liên đoàn Lao động Nghệ An.

Thừa ủy quyền, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An và Sở Y tế Nghệ An trao Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2023. Ảnh: Thành Chung

Chiều 10/1, Công đoàn ngành Y tế Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Kha Văn Tám - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; Nguyễn Hữu Lê - Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An; đại diện lãnh đạo các công đoàn cơ sở.

Trong năm 2023, Công đoàn ngành Y tế Nghệ An đã tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, các chương trình, kế hoạch đề ra, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của ngành Y tế.

Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Nghệ An báo cáo kết quả hoạt động, các phong trào thi đua năm 2023. Ảnh: Thành Chung

Cụ thể, công đoàn ngành đã phối hợp với Sở Y tế triển khai hiệu quả các chương trình, phong trào thi đua như “Mỗi công đoàn cơ sở, một công trình phần việc thiết thực, “Nâng cao y đức, đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh, "Giỏi việc nước đảm việc nhà", “Xanh - Sạch - Đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”, “01 triệu sáng kiến - Nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”…

Trong năm, Công đoàn ngành Y tế Nghệ An đã chỉ đạo và tổ chức các hoạt động đối thoại, hội nghị dân chủ có chất lượng; đẩy mạnh các hoạt động chăm lo cho người lao động; làm tốt công tác thi đua, khen thưởng, phát hiện, nhân rộng điển hình tiên tiến; kết nạp mới 386 đoàn viên, vượt chỉ tiêu được giao…

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An Kha Văn Tám phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Thành Chung

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã thảo luận, chia sẻ những cách làm hay, đổi mới; chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong hoạt động công đoàn hiện nay. Đồng thời, đề ra phương hướng và các giải pháp để thực hiện có hiệu quả công tác công đoàn cũng như đưa Nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp vào cuộc sống.

Theo đó, trong năm 2024, Công đoàn ngành Y tế Nghệ An sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền, học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XIX Công đoàn Nghệ An, Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ VIII; tập trung nguồn lực cho các hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên, công chức, viên chức, lao động ý nghĩa, thiết thực; tiếp tục triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước...

Trao tặng Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2023. Ảnh: Thành Chung

Tại hội nghị, các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023 thuộc Công đoàn ngành Y tế Nghệ An được nhận Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh và Giấy khen Công đoàn ngành Y tế Nghệ An. Dịp này, Công đoàn ngành Y tế Nghệ An phát động phong trào thi đua năm 2024 và tổ chức ký kết giao ước thi đua giữa các công đoàn cơ sở./.