Trao giải Cuộc thi Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XIX

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Sáng 29/12, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An đã trao giải Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An trao giải cho các cá nhân đạt giải Nhất các tuần của cuộc thi. Ảnh: Thanh Quỳnh

Nhằm cụ thể hóa, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023- 2028, tạo sự thống nhất cao trong quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra, ngày 3/11/2023, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An ban hành Kế hoạch số 75 về tổ chức Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023-2028.

Cuộc thi diễn ra trong 4 tuần, từ ngày 20/11 đến 17/12 trên Cổng thông tin điện tử Công đoàn Nghệ An.

Đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Liên đoàn Lao động tỉnh trao giải Nhất tập thể cho Công đoàn ngành Giáo dục Nghệ An. Ảnh: Thanh Quỳnh

Cuộc thi đã thu hút hơn 62 nghìn cán bộ, đoàn viên và người lao động tỉnh Nghệ An tham gia, với hơn 215 nghìn lượt làm bài thi.

Nhiều đơn vị có số lượng đoàn viên tham gia đông đảo, dự thi đạt kết quả cao như: Công đoàn ngành Giáo dục, Công đoàn ngành Y tế, Liên đoàn Lao động các huyện: Con Cuông, Thanh Chương, Hưng Nguyên, Quế Phong, Quỳ Hợp, Công đoàn cơ sở Trường Cao đẳng Nghệ An…

Đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh trao giải Nhì tập thể cho Công đoàn ngành Y tế Nghệ An; Liên đoàn Lao động thành phố Vinh. Ảnh: Thanh Quỳnh

Đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh trao giải Ba cho các tập thể. Ảnh: Thanh Quỳnh

Đã có 76 giải thưởng hàng tuần được trao cho các cá nhân. Trong đó, nhiều đơn vị có các cá nhân liên tục đoạt các giải thưởng trong các tuần như: Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh thuộc Công đoàn Viên chức; Cơ quan Mặt trận Tổ quốc; các đoàn thể thành phố Vinh, xã Nghi Ân, thuộc Liên đoàn Lao động thành phố Vinh; Bệnh viện Phổi, Bệnh viện Nội tiết, thuộc Công đoàn ngành Y tế…