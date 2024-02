Thủ tướng Israel công bố kế hoạch mang tên 'Ngày hậu Hamas'

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: AFP

Tài liệu dài một trang có tiêu đề 'Ngày hậu Hamas' đã được đệ trình lên chính phủ Israel để thảo luận ngày 22/2, qua đó đưa ra các hành động đề xuất trước mắt, trung hạn và dài hạn. Văn kiện nhắc lại lập trường của Thủ tướng Netanyahu rằng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) sẽ “tiếp tục cuộc chiến cho đến khi phá hủy hoàn toàn khả năng quân sự và cơ sở hạ tầng chính phủ của Hamas,” và cho đến khi các con tin Israel được trao trả và một cơ cấu an ninh vững chắc được thiết lập. Trong trung hạn, Thủ tướng muốn Israel “duy trì quyền tự do hoạt động” trong khu vực vì mục đích an ninh mà không có bất kỳ giới hạn thời gian nào. “Sẽ có sự phi quân sự hóa hoàn toàn ở Dải Gaza đối với bất kỳ năng lực quân sự nào, vượt quá những gì cần thiết cho nhu cầu duy trì trật tự công cộng”.

Ông Netanyahu cũng đề nghị duy trì việc “đóng cửa phía Nam” biên giới Gaza-Ai Cập để ngăn bất kỳ hoạt động buôn lậu nào vào khu vực này, đồng thời lưu ý vùng đất này cần được bảo vệ với sự hợp tác với chính quyền Cairo và sự hỗ trợ của Mỹ. Kế hoạch đề xuất rằng trách nhiệm hành chính dân sự được trao cho “các quan chức địa phương” có kinh nghiệm quản lý, những người không bị ràng buộc với bất kỳ thực thể nào hỗ trợ khủng bố.

Trong khi đó, một quan chức cấp cao của Israel đã nói với tờ Times of Israel rằng Nhà nước Do Thái phản đối sự tham gia của Chính quyền Palestine (PA) có trụ sở tại Bờ Tây trong việc quản lý Gaza. Ông cho rằng mặc dù PA có mâu thuẫn với Hamas kể từ khi bị lật đổ khỏi Gaza vào năm 2007, nhưng PA vẫn không lên án cuộc đột kích ngày 7/10 của phong trào hồi giáo này.

Kế hoạch của ông Netanyahu cũng nhấn mạnh Israel “sẽ tiếp tục phản đối việc đơn phương công nhận nhà nước Palestine”.

Bộ Ngoại giao Palestine đã phản đối kế hoạch của Thủ tướng Netanyahu, cho rằng về cơ bản nó có nghĩa là "tái chiếm" Gaza và cản trở nỗ lực thành lập một nhà nước Palestine. “Kế hoạch của Netanyahu phục vụ lợi ích của ông ta trong việc kéo dài chiến tranh để duy trì quyền lực,” Bộ Ngoại giao Palestine tuyên bố.