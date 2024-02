Tìm bị hại vụ 'Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài' của Công ty Cổ phần Hợp tác quốc tế AHD

(Baonghean.vn) - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An đang thụ lý điều tra vụ án hình sự “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài” xảy ra tại Công ty Cổ phần Hợp tác quốc tế AHD, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An.

Ngày 5/2/2024, Công an tỉnh Nghệ An có Công văn số 48 /TB-ANĐT-Ð1 thông báo về việc tìm người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và bị hại trong vụ án hình sự “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài” xảy ra tại Công ty Cổ phần Hợp tác quốc tế AHD, TP .Vinh, tỉnh Nghệ An. Trong vụ án có 3 bị can hiện đang tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An.

3 bị can gồm:Nguyễn Thị Oanh (SN 1985), đăng ký hộ khẩu thường trú tại xóm 4, xã Hưng Lĩnh, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An; Chỗ ở: Số 29, ngõ 5, Hồ Mỹ Xuyên, khối 10, phường Quán Bàu, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An.

Bùi Văn Mạnh (SN 1980); đăng ký hộ khẩu thường trú tại Phố Phát Diệm Nam, thị trấn Phát Diệm, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình; Chỗ ở: Số 29, ngõ 5, Hồ Mỹ Xuyên, khối 10, phường Quán Bàu, TP .Vinh, tỉnh Nghệ An.

Bùi Thị Ánh Tuyết (SN 1984); đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở: Phòng 602, tòa 2, chung cư Trường Thịnh, khối 6, phường Trường Thi, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An.

Quá trình điều tra xác định: Nguyễn Thị Oanh, Bùi Văn Mạnh đã cùng nhau thành lập Công ty Cổ phần Hợp tác quốc tế AHD (địa chỉ: Số 29, ngõ 5, Hồ Mỹ Xuyên, khối 10, phường Quán Bàu, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An) do Oanh là Tổng Giám đốc, Mạnh là Chủ tịch HĐQT và thuê Bùi Thị Ánh Tuyết làm Phó Giám đốc.

Từ khi thành lập công ty đến tháng 12/2023, Oanh, Mạnh, Tuyết đã cùng một số đối tượng khác tiến hành quảng cáo, tiếp nhận tiền, hồ sơ của nhiều công dân trên địa bàn cả nước để làm thủ tục đưa đi nước ngoài.

Để phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An thông báo cho quần chúng nhân dân được biết, ai là người đã nộp tiền, hồ sơ cho Nguyễn Thị Oanh, Bùi Văn Mạnh, Bùi Thị Ánh Tuyết hoặc người khác liên quan đến Công ty Cổ phần Hợp tác quốc tế AHD để làm thủ tục đi nước ngoài thì liên hệ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An (địa chỉ: Đại lộ Lê Nin, xóm 7, xã Nghi Phú, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An) để giải quyết theo quy định của pháp luật (Số điện thoại 0692.909.212 hoặc liên hệ Điều tra viên Nguyễn Văn Dũng, số điện thoại: 0931.388.828).