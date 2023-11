Tin lời hứa 'việc nhẹ, lương cao', người phụ nữ bị lừa bán làm vợ nơi xứ người

(Baonghean.vn) - Công an huyện Kỳ Sơn vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lô Thị My (SN 1990) và Lo Bún Ma (SN 1988), cùng trú tại xã Hữu Lập, huyện Kỳ Sơn về tội Mua bán người.

Trước đó, vào đầu tháng 10/2023, Công an huyện Kỳ Sơn tiếp nhận đơn tố giác của chị V.H.Y. (SN 1989), trú tại bản Chà Lắn, xã Hữu Lập, huyện Kỳ Sơn về việc chị Y. từng bị đối tượng Lô Thị My và Lo Bún Ma lừa bán sang Trung Quốc.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Kỳ Sơn đã vào cuộc xác minh, đấu tranh, làm rõ. Sau khi thu thập đầy đủ các tài liệu, chứng cứ, Công an huyện Kỳ Sơn đã bắt giữ đối tượng Lô Thị My và Lo Bún Ma về hành vi mua bán người.

Đối tượng Lo Bún Ma tại Cơ quan Công an. Ảnh: Phạm Thủy

Theo điều tra, vào khoảng tháng 6/2014, Lô Thị My (lúc đó lấy chồng và sinh sống tại Trung Quốc) gọi điện cho Lo Bún Ma nói rằng, kiếm người đi lấy chồng bên Trung Quốc nếu thành công sẽ chia “hoa hồng”. Lo Bún Ma đồng ý.

Lợi dụng chị V.H.Y đang trong tình trạng khó khăn, cần tiền trả nợ nên Lo Bún Ma tiếp cận và dụ dỗ, rủ rê Y. sang Trung Quốc “làm việc nhẹ, lương cao”. Để chị V.H.Y tin tưởng hơn, Lo Bún Ma còn đảm bảo nếu đồng ý sẽ có tiền trả nợ và bản thân Ma sẽ “đồng hành” cùng Y. trong quá trình sang Trung Quốc.

Sau khi chị V.H.Y đồng ý, Lo Bún Ma đã đón xe khách ra thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh rồi cả 2 vượt biên trái phép bằng đường tiểu ngạch sang Trung Quốc. Tại đây, cả 2 được vợ chồng Lô Thị My đón và đưa về nhà. Hơn một tuần sau, vợ chồng Lô Thị My bán chị Y. làm vợ cho một người đàn ông Trung Quốc với giá 200 triệu đồng. Lo Bún Ma được vợ chồng My chia với số tiền hơn 5 triệu đồng.

Hiện, Công an huyện Kỳ Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lô Thị My và Lo Bún Ma về tội mua bán người; ra lệnh bắt tạm giam thời hạn 4 tháng đối với Lo Bún Ma; áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lô Thị My.