Tổ chức thành công Đại hội điểm Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Vinh nhiệm kỳ 2024 - 2029

(Baonghean.vn) - Là một trong hai đơn vị được Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Nghệ An lựa chọn tổ chức đại hội điểm, sáng 29/3, Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Vinh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Dự Đại hội có các đồng chí: Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh; Lê Văn Lương - Bí thư Tỉnh đoàn; Nguyễn Thị Phương Thúy - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn; đại diện Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Hà Tĩnh, thành phố Thanh Hóa... cùng đại diện các tổ chức chính trị - xã hội; các cơ quan, ban, ngành liên quan. Ảnh: Thanh Quỳnh

LÁ CỜ ĐẦU TRONG PHONG TRÀO THANH NIÊN

Là Đại hội của những người trẻ “Yêu nước – bản lĩnh – trí tuệ – hội nhập – phát triển”, Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Vinh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024 – 2029 có nhiệm vụ đánh giá tổng kết tình hình công tác Hội và phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Đồng thời, xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác Hội và phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ 2024 - 2029; tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí của thanh niên, thể hiện và phát huy tinh thần yêu nước, tinh thần xung kích tình nguyện, sống đẹp của thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Đại diện Tỉnh đoàn, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: Thanh Quỳnh

Trong nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm, lãnh đạo thường xuyên của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong tổ chức và hoạt động. Đặc biệt là sự linh động, kết hợp hài hòa nhiệm vụ chính trị của tổ chức với nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của thanh niên.

Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Vinh đã làm tốt vai trò đoàn kết, tập hợp đông đảo các lực lượng thanh niên để khẳng định vai trò tiên phong trong các phong trào của tỉnh.

Từ thực tiễn, các phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”; “Thanh niên làm theo lời Bác, sống đẹp vì cộng đồng” đã tạo được dấu ấn sâu sắc trong lòng cấp ủy, chính quyền và nhân dân. Uy tín, vị thế của Hội được nâng cao rõ nét.

Dưới sự đồng hành hiệu quả của các cấp Hội, thanh niên toàn thành phố đã thực hiện tốt các mục tiêu tiên phong, sáng tạo trong lao động sản xuất; mẫn cán, trách nhiệm trong phục vụ nhân dân; hăng say trong học tập rèn luyện; dũng cảm trong giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Với những kết quả đã đạt được, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Vinh liên tục được Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh khen thưởng là đơn vị xuất sắc trong nhiều năm liền.

TIẾP TỤC PHÁT HUY VAI TRÒ TIÊN PHONG CỦA TUỔI TRẺ

Phát biểu tại đại hội, các đồng chí đại diện Thường trực Thành ủy Vinh và Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Nghệ An đã có nhiều đánh giá khách quan, toàn diện, sâu sắc hoạt động công tác Hội và phong trào thanh niên thành phố trong 5 năm qua. Từ đó, rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu, làm cơ sở để đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới.

Đồng chí Nguyễn Văn Lư – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Vinh phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Thanh Quỳnh

Theo đó, các định hướng căn bản được xác định rằng, trong nhiệm kỳ tới, tổ chức Hội phải là nơi để thanh niên thật sự tin tưởng, tự nguyện đến, sẵn sàng và chủ động tham gia.

Cần kết hợp hài hòa giữa nhiệm vụ chính trị của tổ chức Hội và nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của thanh niên. Chỉ khi phong trào, hoạt động của Hội thiết thực, hiệu quả thì sức hút của Hội sẽ được nâng lên, niềm tin của thanh niên và xã hội dành cho Hội sẽ được củng cố; uy tín và vị thế của tổ chức sẽ được nâng cao.

Tại đại hội, các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ qua đã được tuyên dương, khen thưởng. Ảnh: Thanh Quỳnh

Với trị trí là trung tâm chính trị kinh tế - văn hóa - xã hội của tỉnh, phong trào của thanh niên thành phố vừa phải đáp ứng những nhu cầu của tuổi trẻ, vừa phải có trách nhiệm đóng góp cho phong trào của thanh niên toàn tỉnh.

Trong đó, đặc biệt quan tâm tới Nghị quyết số 39-NQ/TW về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 khi Nghị quyết đã xác định rõ: “...cần tập trung đầu tư và có cơ chế, chính sách vượt trội để phát triển thành phố Vinh trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa của cả vùng Bắc Trung Bộ”. Hội Liên hiệp Thanh niên phải là nơi hội tụ của những tài năng trẻ tiên phong xây dựng, góp sức vì thành phố tương lai.

Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Nghệ An trao tặng Cờ thi đua xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên cho Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Vinh. Ảnh: Thanh Quỳnh

Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố cần tập trung làm tốt công tác đoàn kết tập hợp thanh niên tôn giáo, doanh nhân trẻ, những người trẻ tuổi đang công tác tại các lĩnh vực khác nhau. Cần dành nhiều hơn nữa sự quan tâm cho thanh niên chậm tiến, thanh niên hoàn lương... Trên quan điểm đó, cần có phương pháp tiếp cận và tổ chức phong trào cho phù hợp với từng lực lượng, đối tượng thanh niên.

29 đồng chí Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Vinh khóa VI, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Ảnh: Thanh Quỳnh