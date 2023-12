Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy dự hội nghị kiểm điểm Ban Thường vụ Huyện ủy Diễn Châu

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Ngày 11/12, Ban Thường vụ Huyện ủy Diễn Châu tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân lãnh đạo quản lý năm 2023. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lê Đức Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy. Ảnh: Ngô Công Mạnh

Năm 2023, Ban Thường vụ Huyện ủy Diễn Châu đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ theo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy nghiêm túc, đúng nguyên tắc; chấp hành nghiêm Điều lệ Đảng, các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy các cấp. Lãnh đạo kinh tế - xã hội đạt kết quả cao, 25/28 tiêu chí về kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch; công tác an sinh xã hội đảm bảo, các hoạt động văn hóa - xã hội được duy trì, thích ứng với diễn biến của dịch bệnh; quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục đổi mới. Tăng cường đổi mới công tác chính trị tư tưởng, thực hiện tốt việc tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, các ngày lễ lớn, định hướng dư luận xã hội. Đẩy mạnh việc quán triệt, học tập, sơ, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng kịp thời, nghiêm túc, có nhiều đổi mới, sáng tạo gắn với xây dựng chương trình hành động thực hiện. Thực hiện có hiệu quả Kết luận 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, XIII.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Đức Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đánh giá cao công tác chuẩn bị kiểm điểm của Huyện ủy Diễn Châu, ghi nhận những kết quả đạt được của huyện Diễn Châu trong năm 2023. Trong thời gian tới, Diễn Châu cần có kế hoạch khắc phục các hạn chế một cách tốt nhất được chỉ ra trong báo cáo; chuẩn bị tốt cho Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030; quyết liệt trong sắp xếp địa giới hành chính cấp xã; xây dựng nông thôn mới gắn với đô thị hóa nông thôn; tăng cường giải quyết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân đúng theo quy định; quan tâm công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng cho các dự án đầu tư trên địa bàn huyện; tăng cường cải cách hành chính, phát triển đảng viên, nhất là đảng viên doanh nghiệp, vùng giáo, học sinh; chăm lo Tết cho người nghèo, nhất là Tết Giáp Thìn năm 2024.