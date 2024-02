Tuyên án tử hình người đàn ông buôn hơn 3,6kg ma túy

(Baonghean.vn) - Sau 2 năm triển khai Đề án 06, với vai trò chủ công, Công an tỉnh Nghệ An luôn gương mẫu, đi đầu triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện, qua đó góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong lực lượng Công an nói riêng, trên địa bàn tỉnh Nghệ An nói chung.