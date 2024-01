Uỷ ban nhân dân thành phố Vinh tổ chức tập huấn quân sự năm 2024

Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Uỷ ban nhân dân thành phố Vinh và các phường, xã, cơ quan đơn vị trên địa bàn thành phố. Ảnh: Thành Chung

Việc tổ chức tập huấn quân sự lần này nhằm hướng dẫn, thống nhất thực hiện các văn bản của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Quân khu về công tác quân sự, quốc phòng địa phương và tổ chức, phương pháp huấn luyện chiến đấu, giáo dục chính trị, xây dựng văn kiện sẵn sàng chiến đấu cho cơ quan, đơn vị bảo đảm thực hiện thống nhất trong toàn lực lượng vũ trang thành phố.

Dân quân thành phố Vinh thực hành huấn luyện. Ảnh: Trọng Kiên

Đồng thời, thông qua tập huấn để khắc phục những khâu yếu, mặt yếu trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy tạo sự chuyển biến toàn diện cho đội ngũ cán bộ chuyên trách và bán chuyên trách công tác quân sự, quốc phòng ở các cơ quan, tổ chức, nhà trường, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu năm 2024 và những năm tiếp theo.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Vinh khai mạc tập huấn quân sự; hội thi sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ, số sách giáo án huấn luyện, huấn luyện giỏi năm 2024. Ảnh: Thành Chung

Nội dung của đợt tập huấn quân sự năm 2024, gồm: Tác chiến điện tử; Nhiệm vụ chuyển đổi số và công tác bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng trong Quân đội hiện nay; Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 02 của Chính phủ về quy định hoạt động phối hợp của dân quân tự vệ với các lực lượng khác trong phòng chống tội phạm, tuyên truyền thực hiện chính sách xã hội; Nghị định số 03 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng; hướng dẫn xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch chiến đấu bảo vệ cơ quan, đơn vị; nhận thức chung về thảm họa và một số vấn đề về công tác hậu cần trong tham gia cứu hộ thảm họa...