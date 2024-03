Lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An ra quân huấn luyện năm 2024

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Năm 2024, Lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An quyết tâm thực hiện xuất sắc mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của Tư lệnh Quân khu 4; xây dựng Lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Toàn cảnh buổi Lễ ra quân huấn luyện năm 2024. Ảnh: Hoàng Anh

Sáng 1/3, tại thành phố Vinh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2024. Tham dự buổi lễ, có các đồng chí: Trung tướng Thái Văn Minh - Cục trưởng Cục Quân huấn, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam; Thiếu tướng Lê Hồng Nhân - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4. Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh uỷ; Bùi Thanh An - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh… lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; thành phố Vinh, huyện Nghi Lộc, Hưng Nguyên và thị xã Cửa Lò; Trường Đại học Vinh, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Bắc Trung Bộ.

Các đại biểu tham dự buổi Lễ ra quân huấn luyện. Ảnh: Hoàng Anh

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã quán triệt Mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của Tư lệnh Quân khu 4. Theo đó, năm 2024, Lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 1659 của Quân ủy Trung ương, Nghị quyết số 775 của Đảng ủy Quân khu 4 về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo; Mệnh lệnh số 26 của Tư lệnh Quân khu 4 về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2024; Nghị quyết của Đảng ủy Quân sự tỉnh về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2024.

Đại tá Đinh Bạt Văn - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An phát biểu quán triệt Mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của Tư lệnh Quân khu 4. Ảnh: Hoàng Anh

Tập trung huấn luyện cho các đối tượng theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc", coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu; huấn luyện sát thực tế chiến đấu và tình hình địa bàn, phù hợp với đối tượng tác chiến và tổ chức biên chế, huấn luyện làm chủ vũ khí, trang bị hiện có; nâng cao chất lượng quản lý, chấp hành kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước; xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện "Mẫu mực, tiêu biểu".

Thiếu tướng Lê Hồng Nhân – Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4 phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ ra quân huấn luyện. Ảnh: Hoàng Anh

Các nhiệm vụ, yêu cầu cơ bản đặt ra là: Tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, hướng dẫn và tổ chức thực hiện nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu của chỉ huy, cơ quan các cấp, duy trì có nề nếp công tác tham mưu huấn luyện, đổi mới tổ chức, phương pháp, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra; tổ chức quản lý, điều hành thực hiện kế hoạch huấn luyện khoa học, chặt chẽ bảo đảm đúng, đủ nội dung, thời gian cho từng đối tượng.

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Thiếu tướng Lê Hồng Nhân trao danh hiệu Đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu" cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An. Ảnh: Hoàng Anh

Đổi mới, nâng cao chất lượng hội thi, hội thao và diễn tập, trọng tâm là 3 diễn tập khu vực phòng thủ 06 huyện, thị xã gồm Quỳnh Lưu, Yên Thành, Nam Đàn, Tân Kỳ, Quỳ Hợp, thị xã Hoàng Mai; diễn tập phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn huyện Hưng Nguyên; diễn tập chỉ huy - tham mưu trên bản đồ và ngoài thực địa, diễn tập phòng ngự đảo, diễn tập vòng tổng hợp có bắn đạn thật của Tiểu đoàn 41, Trung đoàn 764 và các đơn vị trực thuộc.

Chú trọng huấn luyện, luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu theo Chỉ lệnh 900 của Tư lệnh Quân khu 4, Hướng dẫn 1611 của Bộ Tham mưu; luyện tập các phương án chiến đấu bảo vệ cơ quan, đơn vị; kết hợp chặt chẽ huấn luyện với làm tốt công tác dân vận, nắm chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Đại tá Phạm Đình Trung - Phó Chính uỷ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát động phong trào Thi đua quyết thắng của Lực lượng vũ trang tỉnh năm 2024. Ảnh: Hoàng Anh

Huấn luyện và thực hiện nghiêm Nghị định số 03 của Chính phủ, Quy chế 110 của UBND tỉnh về phối hợp giữa Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh Quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng.

Thực hiện tốt Chỉ thị 79 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và các hướng dẫn về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”; tăng cường công tác kiểm tra, thực hiện khâu đột phá “Nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật và thực hiện dân chủ cơ sở”.

Các đơn vị ký kết Thi đua quyết thắng năm 2024. Ảnh: Thành Chung

Năm huấn luyện bắt đầu từ ngày 01/3/2024, kết thúc vào ngày 15/12/2024. Trong đó, thời gian huấn luyện cán bộ là 65 ngày/năm; chiến sĩ nhập ngũ năm 2023, 2024 là 9 tháng, chia làm 2 giai đoạn; đơn vị sẵn sàng chiến đấu 16 ngày/tháng; đơn vị vừa huấn luyện, vừa làm nhiệm vụ là 8 ngày/tháng.

Lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An diễu binh tại buổi lễ. Ảnh: Hoàng Anh

Tại buổi lễ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát động phong trào Thi đua quyết thắng của Lực lượng vũ trang tỉnh năm 2024, bao gồm: Phong trào thi đua Ra quân huấn luyện năm 2024, với chủ đề “Luyện giỏi, rèn nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao, an toàn tuyệt đối”, thời gian từ ngày 01/3/2024 đến ngày 15/12/2024; Đợt thi đua cao điểm với chủ đề “Tiếp bước chiến sĩ Điện Biên - Tiến lên giành 3 nhất” chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2024), thời gian từ ngày 01/3/2024 đến 07/5/2024.

Đồng diễn võ chiến đấu bằng dao găm của các cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An. Ảnh: Hoàng Anh

Trên cơ sở Mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của Tư lệnh Quân khu 4 và nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu của Lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng, dân quân tự vệ, dự bị động viên tích cực, chủ động khắc phục khó khăn, tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, đóng góp sức lực, trí tuệ, tâm huyết, khát vọng cống hiến, thi đua lập nhiều thành tích cao hơn nữa, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu năm 2024; xây dựng Lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, thực hiện tốt chức năng tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng của Lực lượng vũ trang tỉnh./.