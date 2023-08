Vừa ra tù, lại tái diễn chiêu trò livestream vu khống

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Tối 30/8, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP. Cần Thơ cho biết, vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với Lê Thị Bình (SN 1976, ngụ phường An Thới, quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ) về hành vi đăng tải bài viết có nội dung xuyên tạc, sai sự thật trên mạng xã hội.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện đối tượng sử dụng tài khoản Facebook phát trực tiếp (livestream), trong đó, có nhiều nội dung vu khống, xúc phạm uy tín của Công an xã Giai Xuân, huyện Phong Điền (TP. Cần Thơ). Tiến hành xác minh, lực lượng làm nhiệm vụ xác định chủ tài khoản nêu trên là Lê Thị Bình nên triệu tập, đấu tranh.

Lê Thị Bình tại cơ quan Công an.

Tại cơ quan Công an, Lê Thị Bình thừa nhận do bức xúc việc cá nhân nên đã sử dụng tài khoản Facebook phát trực tiếp để bày tỏ quan điểm cho bạn bè trên Facebook biết. Bình nhận thức được hành vi trên là vi phạm pháp luật, xin tự nguyện xóa bài vi phạm, cam kết không tái phạm và chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

Được biết, Lê Thị Bình vừa ra tù cách đây mấy tháng.

Trước đó, ngày 22/4/2021, TAND quận Bình Thủy (TP. Cần Thơ) đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Lê Thị Bình 2 năm tù về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Theo cáo trạng, từ tháng 10/2019 đến tháng 11/2020, Bình thường xuyên sử dụng các tài khoản Facebook bằng điện thoại di động có kết nối Internet để phát trực tiếp (livestream), đăng tải, chia sẻ các bài viết có nội dung nói xấu, xúc phạm, xuyên tạc, phỉ báng đối với tổ chức Đảng, Nhà nước và cán bộ lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.