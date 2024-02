Xây dựng thế trận lòng dân vững chắc nơi phên dậu Tổ quốc

(Baonghean.vn) - Với phương châm “3 bám, 4 cùng”, “đâu dân cần, đâu dân khó, có Công an”, lực lượng An ninh Công an Nghệ An đã phát huy vai trò trong xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, bảo đảm ANQG, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội địa phương.

Yên dân, ấm bản

Do đặc thù là xã tái định cư, địa hình biên giới, dân cư đa dạng, nhiều rừng núi, những năm trước đây, xã Ngọc Lâm (Thanh Chương) được xem là địa bàn phức tạp về tình hình ANTT, là “điểm nóng” của nhiều loại tội phạm với các điểm, tụ điểm về ma túy và tình trạng trộm cắp, đánh bạc gây nhức nhối trong nhân dân…

Năm 2019, từ khi triển khai công an chính quy về công tác tại cơ sở, lực lượng Công an xã bám bản, cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng đồng bào và cùng đồng hành, đối thoại để nắm tình hình, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Từ đó, kịp thời phát hiện và xử lý hiệu quả các vụ việc, điểm nóng ngay từ sớm.

Cùng với đó, xác định tầm quan trọng của việc ANTT được bảo đảm là điều kiện để phát triển kinh tế - xã hội, lực lượng công an các cấp cùng với cấp ủy, chính quyền cơ sở đã tăng cường tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người dân. Nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với phong trào “Dân vận khéo”, hỗ trợ các mô hình phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo cho người dân trên địa bàn.

Công an tỉnh Nghệ An luôn bám sát cơ sở, nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện và xử lý hiệu quả các vụ việc, điểm nóng ngay từ sớm. Ảnh: Phạm Thủy

Thiếu tá Nguyễn Văn Hưng - Trưởng Công an xã Ngọc Lâm cho biết: “Bên cạnh công tác nghiệp vụ, Công an xã còn chú trọng công tác dân vận khéo với nhiều việc làm cụ thể, thiết thực như: Hỗ trợ người dân sửa chữa nhà bị hư hỏng, xuống cấp, làm đường bê tông; tuyên truyền, hướng dẫn bà con chăn nuôi gia súc đúng cách, bảo đảm vệ sinh môi trường, không săn bắn, xóa bỏ dần các hủ tục lạc hậu… Phối hợp hiệu quả với lực lượng Biên phòng tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, xây dựng mô hình điển hình trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ nhằm giúp nhân dân yên tâm lao động sản xuất, tăng cường đoàn kết toàn dân…”

Tương tự, Mường Lống là xã miền núi, rẻo cao, cách trung tâm huyện Kỳ Sơn gần 50km, nơi 100% đồng bào dân tộc Mông sinh sống, có 13 bản với 1.037 hộ, 5.531 nhân khẩu. Người dân chủ yếu luân canh nương rẫy và chăn nuôi. Những năm về trước, tình hình ANTT trên địa bàn phức tạp, nổi lên là tình trạng di dịch cư trái pháp luật sang Lào. Vào những đêm sương trắng bao trùm thung lũng, đã có nhiều gia đình lặng lẽ bỏ nhà, bỏ ruộng nương, bỏ bản, dắt díu nhau băng rừng đi tìm “miền đất hứa”. Chỉ tính từ năm 2010 đến tháng 6/2019 trên địa bàn xã đã phát hiện 29 hộ, 138 nhân khẩu di cư sang Lào…

Trước tình hình trên, lực lượng An ninh Công an tỉnh phối hợp với Công an cơ sở đã có những giải pháp hiệu quả để giảm thiểu, tiến tới xóa bỏ tình trạng di dịch cư trái pháp luật. Theo đó, mô hình “Phòng, chống di dịch cư trái pháp luật” tại xã Mường Lống được thành lập. Ngay sau khi ra mắt, Ban chỉ đạo đã tập trung đẩy mạnh tuyên truyền thông qua các hình thức phong phú như xây dựng pano, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền; xây dựng phóng sự và hàng trăm lượt tin bằng tiếng dân tộc Mông phát trên hệ thống loa truyền thanh của bản.

Cán bộ, chiến sĩ Phòng nghiệp vụ, Công an tỉnh và Công an xã Mường Lống, huyện Kỳ Sơn tuyên truyền cho người dân hiểu rõ hậu quả của việc di dịch cư trái pháp luật. Ảnh: Phạm Thủy

Lực lượng Công an thường xuyên tổ chức tuần tra kiểm soát trên các bản làng bất kể ngày hay đêm. Bên cạnh đó, tổ chức các buổi họp dân, tranh thủ tuyên truyền qua đội ngũ già làng, người có uy tín, đến từng nhà, trực tiếp gặp gỡ vận động cá biệt; tổ chức các buổi đối thoại với những hộ dân di dịch cư trái pháp luật để họ trở về địa phương hoặc từ bỏ ý định di dịch cư... ; duy trì thường xuyên, có hiệu quả 26 hòm thư tố giác tội phạm tại bản. Qua đó, kịp thời phát hiện, phối hợp các lực lượng chức năng giải quyết 42 vụ mâu thuẫn tranh chấp trong nội bộ nhân dân ngay từ cơ sở, đẩy đuổi 56 đối tượng lạ mặt có biểu hiện nghi vấn tuyên truyền, dụ dỗ lôi kéo người dân di dịch cư. Đến nay, xã Mường Lống đạt “3 không”- không ma túy, không tội phạm và không di dịch cư, được cấp ủy, chính quyền và quần chúng nhân dân ghi nhận và đánh giá cao vai trò của lực lượng công an.

Bảo đảm an ninh vững chắc nơi “phên giậu” Tổ quốc

Tỉnh Nghệ An có 11/21 huyện trung du, miền núi với hơn 45 vạn đồng bào dân tộc thiểu số; có đường biên giới chung với nước bạn Lào dài hơn 468km. Nhận thức vai trò quan trọng của công tác bảo đảm an ninh biên giới, thời gian qua, Công an Nghệ An đã tập trung chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, Công an các đơn vị, địa phương thực hiện tốt Chỉ thị số 01-CT/TTg ngày 9/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào toàn dân bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới, gắn với tích cực triển khai thực hiện nhiều biện pháp công tác.

Công an Nghệ An tăng cường bám, nắm địa bàn, tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người dân ở các huyện miền núi. Ảnh: Phạm Thủy

Công an Nghệ An đã phối hợp chặt chẽ với các Đồn Biên phòng và cấp ủy, chính quyền các địa phương tuyến biên giới tổ chức được nhiều buổi họp dân, đưa tin tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Qua đó nâng cao ý thức, trách nhiệm và sự đồng thuận của nhân dân để tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền, đảm bảo an ninh biên giới.

Thường xuyên công tác, chiến đấu ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, đối mặt với nhiều hiểm nguy phức tạp. Thấm nhuần sâu sắc Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân và với phương châm “chủ động phòng ngừa, ngăn chặn từ sớm, bảo vệ từ xa”, lực lượng An ninh Công an Nghệ An đã triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, bảo vệ vững chắc ANQG, không để đột xuất, bất ngờ, hình thành “điểm nóng”, phức tạp.

Tham mưu, phối hợp giải quyết tốt các vụ việc tranh chấp, khiếu kiện trong nhân dân; thường xuyên phối hợp với các lực lượng khác để đảm bảo an ninh, an toàn tuyến biên giới đất liền; triển khai đồng bộ các biện pháp đấu tranh làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, các tổ chức phản động.

Những cán bộ, chiến sĩ lực lượng An ninh vẫn đang miệt mài, thầm lặng ngày đêm bám dân, bám bản, xây dựng vững chắc thế trận lòng dân, bảo vệ vững chắc ANQG, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Những nẻo đường biên giới xanh hơn, no ấm hơn và yên bình hơn, nhờ có các anh – những người chiến sĩ Công an bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân miền biên viễn xứ Nghệ.