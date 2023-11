Xây dựng 'thế trận lòng dân' vững chắc trên tuyến biên giới

(Baonghean.vn) - Thời gian qua, tình hình an ninh, trật tự tại khu vực biên giới nhìn chung tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy vậy, lợi dụng khu vực rộng lớn, các loại tội phạm hoạt động ngày càng tinh vi, tiềm ẩn phức tạp, làm ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh, trật tự tại khu vực này.

Nỗ lực chung

Trong những năm qua, những thách thức an ninh phi truyền thống như thiên tai, dịch bệnh, cùng hoạt động của các loại tội phạm xuyên quốc gia, xuyên biên giới như mua bán người, lừa đảo, mua bán vật liệu nổ, vũ khí và vận chuyển trái phép các chất ma túy... diễn ra ngày càng tinh vi, manh động và liều lĩnh đã tác động trực tiếp đến nhiệm vụ bảo vệ trật tự, an ninh khu vực biên giới.

Trước thực tế đó, tỉnh Nghệ An xác định muốn khu vực biên giới ổn định thì đời sống vật chất, tinh thần của người dân phải được đảm bảo, thời gian qua, các cấp, các ngành, địa phương đã quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt việc củng cố, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở gắn với xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Nhờ đó, góp phần chuyển hóa 98,5% xã ra khỏi trọng điểm phức tạp về an ninh, trật tự. Nhiều mô hình xóa đói, giảm nghèo gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh phát huy hiệu quả. Đặc biệt, Công an tỉnh, các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong, Thanh Chương, Anh Sơn, Con Cuông đã vận động kinh phí, xây dựng hơn 3.000 ngôi nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở tại các khu vực biên giới, huyện miền núi cao.

Bộ Công an phối hợp với các nhà tài trợ tặng nhà cho hộ nghèo tại khu vực biên giới, huyện miền núi cao của Nghệ An. Ảnh: Tư liệu

Theo Đại tá Lê Văn Thái - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An: Dấu ấn nổi bật trong công tác đấu tranh kìm giữ các loại tội phạm, góp phần giữ bình yên tại cơ sở là từ năm 2022, Công an tỉnh đã phối hợp với các địa phương triển khai Đề án “Xây dựng xã biên giới sạch về ma tuý”. Đến nay, có 27/27 xã biên giới sạch về ma túy, 166 xã, phường, thị trấn nội địa sạch về ma túy, được Bộ Công an, cấp ủy, chính quyền đánh giá cao và nhân rộng toàn quốc, nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao của công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ vững an ninh trật tự ở khu vực biên giới, cùng với lực lượng Công an, các đơn vị Bộ đội Biên phòng cũng đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trong đấu tranh ngăn chặn tội phạm, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Lực lượng biên phòng, phối hợp với công an, chính quyền địa phương tại vùng biên giới tiếp xúc, vận động nhân dân tại biên giới. Ảnh: Tiến Đông

Đại tá Dương Hồng Hải - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An, cho biết: Lực lượng Biên phòng đã tăng cường công tác hợp tác quốc tế với Công an, lực lượng bảo vệ biên giới các tỉnh ngoại biên đối diện. Định kỳ, đột xuất tổ chức giao ban, thông qua đường dây nóng để trao đổi tin, tình hình hoạt động của các loại tội phạm liên quan đến an ninh trật tự giữa hai bên biên giới. Nhờ vậy, đã trao đổi được 2.529 tin, góp phần phục vụ công tác phối hợp đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nổi bật là đã phối hợp với lực lượng bảo vệ biên giới của Lào xác lập, đấu tranh thành công 5 chuyên án, bắt 6 đối tượng; thu 52 bánh heroin, 48.000 viên ma tuý tổng hợp, 7 kg ma túy đá, 15 kg nhựa cây thuốc phiện...

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng đã chỉ đạo các đồn, trạm Biên phòng trên tuyến biên giới đất liền làm tốt công tác kết nghĩa, phối hợp trao đổi thông tin. Đến nay, đã có 8 đồn Biên phòng ký kết nghĩa với 7 Đại đội và 1 đồn Công an; 21 cặp bản - bản ký kết nghĩa. Lực lượng bảo vệ biên giới hai bên cũng tích cực phối hợp tăng cường hoạt động tuần tra song phương. Từ năm 2018 - 2023 đã phối hợp tuần tra song phương được 245 đợt/2450 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Ngoài ra, thực hiện Đề án "Nâng cao hiệu quả hợp tác, giúp đỡ các Đại đội Biên phòng (Lào) phía ngoại biên tiếp giáp biên giới tỉnh Nghệ An giai đoạn 2018 - 2022", Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh, các huyện biên giới và kêu gọi các doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ các tỉnh phía ngoại biên đối diện tổng trị giá quà tặng các loại trên 20 tỷ đồng.

Thời gian qua, lực lượng Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã triệt phá nhiều chuyên án ma tuý lớn. Ảnh: Tư liệu

Các cấp, các ngành, chính quyền địa phương cũng đã thực hiện có hiệu quả công tác hợp tác quốc tế để giải quyết các vấn đề phát sinh trên các lĩnh vực, góp phần bảo đảm ANTT khu vực biên giới, vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Đặc biệt, lực lượng Công an đã hoàn thành chỉ tiêu việc xây dựng và bàn giao 21/21 trụ sở với tổng số tiền hơn 9,6 tỷ đồng cho Công an giáp biên của Lào theo thỏa thuận giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào.

Bên cạnh đó, thực hiện Thỏa thuận ký ngày 8/7/2013 giữa 2 Chính phủ về việc giải quyết vấn đề người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới 2 nước Việt Nam - Lào, trong 3 năm (từ 2019-2021), các huyện biên giới đã phối hợp với Sở Tư pháp Nghệ An thực hiện thủ tục đề nghị Chủ tịch nước nhập quốc tịch Việt Nam cho 201 người Lào, đồng thời, cho phép nhập hộ khẩu 185/201 trường hợp; đăng ký khai sinh cho 185/201 trường hợp và đăng ký kết hôn cho 172/201 trường hợp. Qua đó, giúp người dân ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế, xã hội.

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân tại xã biên giới Tam Hợp (Tương Dương). Ảnh: Tiến Đông

Xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc

Thời gian tới, tình hình khu vực biên giới được xác định sẽ có nhiều tiềm ẩn phức tạp, nhất là khi các thế lực thù địch, phản động lưu vong sẽ đẩy mạnh hoạt động chống phá, lôi kéo các đối tượng phạm tội, và gây nguy cơ tác động đến an ninh biên giới trên địa bàn.

Tại Hội nghị triển khai công tác bảo đảm an ninh, trật tự khu vực biên giới, vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Nghệ An trong tình hình mới, diễn ra vào cuối tháng 10 vừa qua, đồng chí Lê Hồng Vinh – Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương tiếp tục tập trung quán triệt, thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biên giới, miền núi, dân tộc. Tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các phương án, đề án, kế hoạch, biện pháp phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc của các thế lực thù địch, phản động. Củng cố hệ thống chính trị cơ sở thật sự vững mạnh; nâng cao năng lực, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, năng lực điều hành, quản lý của chính quyền cơ sở; củng cố tiềm lực và sức mạnh tổng hợp bảo vệ quốc phòng, an ninh trên tuyến biên giới.

UBND tỉnh tuyên dương các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự khu vực biên giới, vùng dân tộc thiểu số và miền núi trong thời gian qua. Ảnh: Tiến Đông

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng đề nghị ưu tiên nguồn lực đầu tư bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của đồng bào dân tộc thiểu số, xóa bỏ hủ tục, tập tục lạc hậu. Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, thực hiện tốt chính sách an sinh, xã hội, giảm nghèo bền vững. Giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc, nảy sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội miền Tây tỉnh nhà.

Đặc biệt, cần tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, củng cố thế trận an ninh nhân dân gắn với nền quốc phòng toàn dân, hình thành “thế trận lòng dân” vững chắc trên tuyến biên giới. Tăng cường hợp tác quốc tế, củng cố quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt với chính quyền, cơ quan chức năng giữa Nghệ An với các tỉnh của nước bạn Lào giáp biên. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng của nước bạn Lào đấu tranh các loại tội phạm, vi phạm pháp luật ở khu vực biên giới, nhất là tội phạm về ma túy... Thực hiện có hiệu quả các nội dung trong các Biên bản ghi nhớ, Quy chế phối hợp đã ký kết giữa các lực lượng; duy trì có hiệu quả đường dây nóng để trao đổi thông tin, tình hình mà hai bên cùng quan tâm.