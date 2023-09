Ba ngày nghỉ Lễ Quốc khánh, 53 người tử vong vì tai nạn giao thông

(Baonghean.vn) - “Không có vùng cấm, không có ngoại lệ” trong xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến xe ô tô khách, container là quan điểm của Cảnh sát giao thông Công an Nghệ An trong triển khai thực hiện Kế hoạch số 382 của Bộ Công an; Kế hoạch số 238 của Công an tỉnh.