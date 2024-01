Báo Nghệ An tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động và phát động phong trào thi đua năm 2024

Chiều 15/1, Báo Nghệ An tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động năm 2024. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Đào Thanh Mai - Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức Nghệ An; Ngô Đức Kiên - Bí thư Đảng uỷ, Tổng Biên tập cùng các đồng chí trong Ban Biên tập và toàn thể cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Nghệ An. Ảnh: Đức Anh

Tạo sức bật từ công tác chuyển đổi số

Năm 2023, dù đối mặt với nhiều khó khăn nhưng các phong trào thi đua yêu nước luôn được cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Nghệ An triển khai thực hiện hiệu quả, tạo chuyển biến rõ nét, góp phần thúc đẩy các hoạt động của cơ quan, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Nhờ vậy, trong 21 chỉ tiêu đề ra trong Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2023, nhiều chỉ tiêu đã đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Các đồng chí: Ngô Đức Kiên - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập; Nguyễn Thị Thu Hương - Chủ tịch Công đoàn, Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An đồng chủ trì hội nghị. Ảnh: Đức Anh

Đảng bộ Báo Nghệ An đã quán triệt sâu sắc Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị, lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng, xây dựng nội bộ đoàn kết, thống nhất, cán bộ, đảng viên tiên phong đi đầu trong mọi công việc.

Ban Chấp hành Công đoàn và Chi đoàn Thanh niên đã phát huy vai trò trách nhiệm, tập hợp được cán bộ, đoàn viên tích cực, hăng hái tham gia các phong trào và các hoạt động thiết thực, hiệu quả.

Đại diện Ban Chấp hành Công đoàn báo cáo công tác thanh tra nhân dân năm 2023. Ảnh: Đức Anh

Năm 2023, Báo Nghệ An xuất bản được 356 kỳ nhật báo; 52 kỳ báo cuối tuần.

Báo tiếp tục phát triển theo hướng báo chí đa nền tảng và triển khai toàn diện "Đề án phát triển toàn diện Báo Nghệ An gắn với chuyển đổi số giai đoạn 2022- 2027, có tính đến năm 2030" đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành.

Đại diện Công đoàn Báo Nghệ An báo cáo tổng kết công tác thi đua năm 2023. Ảnh: Đức Anh

Đồng thời, tiếp tục xây dựng các chuyên đề chuyên sâu; đổi mới nội dung, hình thức, cách thức mở rộng tương tác của Báo Nghệ An điện tử. Tập trung phát triển và nâng cao chất lượng của truyền hình Báo Nghệ An, kênh YouTube, TikTok, Zalo, đẩy mạnh việc phát triển Fanpage Báo Nghệ An để tăng tương tác với người đọc, người xem.

Các kênh Báo Nghệ An trên mạng xã hội đã phát triển một cách mạnh mẽ với quan điểm: "Ở đâu có người Nghệ, ở đó có Báo Nghệ An".

Công tác tiếp nhận, xử lý tin bài của phóng viên được cải tiến thực hiện theo hộp thư điện tử, số hóa, bảo đảm tính tập trung và chuẩn xác.

Đại biểu bỏ phiếu bầu nhân sự Ban Thanh tra nhân dân năm 2024. Ảnh: Đức Anh

Các đại biểu biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng tại hội nghị. Ảnh: Đức Anh

Đối với công tác hoạt động xã hội – từ thiện, hàng năm, Báo Nghệ An đều trở thành cầu nối vận động sự chia sẻ, giúp đỡ của cộng đồng xã hội, các nhà hảo tâm đến các hoàn cảnh khó khăn. Tổng kinh phí cho các hoạt động xã hội-từ thiện kêu gọi và thực hiện trong năm 2023 của Báo Nghệ An khoảng trên 2,2 tỷ đồng.

Các nhóm tác giả Báo Nghệ An được UBND tỉnh tặng Bằng khen vì đã đạt giải cao tại các giải báo chí Quốc gia. Ảnh: Đức Anh

Sau nhiều nỗ lực, Báo Nghệ An đã được Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp khen thưởng cho tập thể và những cá nhân có thành tích xuất sắc như: Tập thể Báo Nghệ An được tặng Cờ Thi đua Chính phủ; Bằng khen của Quân khu 4, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An; 5 tập thể và 12 cá nhân được tặng Bằng khen của UBND tỉnh; 2 cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh.

Tại Lễ trao Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng mang tên Búa liềm vàng lần thứ VII năm 2023, Báo Nghệ An vinh dự là 1 trong 15 cơ quan báo chí, Hội Nhà báo và Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức cấp ủy có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức tham gia hưởng ứng Giải.

Năm 2023, theo kết quả xếp hạng mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí của Trung tâm Hỗ trợ chuyển đổi số báo chí, Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông, Báo Nghệ An lọt tốp 2 cơ quan báo chí dẫn đầu khối báo chí địa phương.

Về giải Báo chí, năm 2023, Báo Nghệ An đạt tổng cộng 70 giải báo chí, cao hơn so với cùng kỳ năm 2022 là 10 giải.

Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An tặng Giấy khen cho Chi hội Nhà báo Báo Nghệ An và 7 cá nhân “Có thành tích xuất sắc trong nghiệp vụ và công tác Hội năm 2023”. Ảnh: Đức Anh

Xây dựng Báo Nghệ An vững mạnh toàn diện trong tình hình mới

Hội nghị cũng đã lắng nghe báo cáo công khai kết quả hoạt động tài chính, công tác thi đua, công tác thanh tra nhân dân và tổng hợp ý kiến đóng góp sửa đổi quy chế.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đào Thị Thanh Mai - Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Nghệ An đánh giá cao sự đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn của cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Nghệ An trong năm qua để đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Báo Nghệ An là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Công đoàn Viên chức Nghệ An.

Đồng chí Đào Thị Thanh Mai - Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Nghệ An phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đức Anh

Đồng tình với kế hoạch, nhiệm vụ Báo Nghệ An đề ra trong năm 2024, đồng chí Đào Thị Thanh Mai mong muốn, Báo Nghệ An khắc phục những hạn chế còn tồn tại, triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua trong năm.

Bước sang năm 2024, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Nghệ An định hướng 9 nhiệm vụ trọng tâm đối với công đoàn cơ sở Báo Nghệ An.

Công đoàn Viên chức tỉnh Nghệ An tặng Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào lao động giỏi và hoạt động công đoàn năm 2023. Ảnh: Đức Anh

Trong đó, nổi bật có nội dung liên quan đến việc bám sát chỉ đạo của cấp ủy Đảng, nhiệm vụ của tỉnh, chương trình công tác của Công đoàn các cấp nhằm phát huy tốt quyền và trách nhiệm của công đoàn trong việc đảm bảo Luật Thực hiện dân chủ cơ sở; chăm lo, bảo vệ kịp thời, trách nhiệm cho quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Đồng thời, triển khai hiệu quả công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số trong tình hình mới.

Báo Nghệ An tặng Giấy khen cho các nhóm tác giả đạt giải cao tại các giải báo chí Quốc gia. Ảnh: Đức Anh

Bên cạnh đó, cần triển khai hiệu quả, sôi nổi các phong trào thi đua trong đoàn viên, người lao động như: "Lao động giỏi, Lao động sáng tạo"; "Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở"; Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức "Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo". Thực hiện nghiêm túc Nghị định số 73/2023/NĐ-CP ngày 29/9/2023 của Chính phủ về "Khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung"....

Cùng với đó là các phong trào mang tính đặc thù của đơn vị như "Bài viết hay, trang báo đẹp", xây dựng hình ảnh người làm báo "Tâm sáng - lòng trong - bút sắc".

Công an tỉnh Nghệ An tặng Giấy khen cho tập thể Phòng Pháp luật – Bạn đọc của Báo vì “Có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”. Ảnh: Đức Anh

Tại hội nghị, đồng chí Ngô Đức Kiên ghi nhận những nỗ lực vượt khó của tập thể cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Nghệ An để đạt được nhiều thành quả trong năm 2023. Từ đó, đồng hành hiệu quả với tỉnh nhà trên mọi mặt trận, mọi hoạt động quan trọng.

Đồng chí Ngô Đức Kiên - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đức Anh

Đồng chí cũng ghi nhận những góp ý thẳng thắn, chất lượng đối với quy chế hoạt động của cơ quan; đồng thời đã trực tiếp trao đổi, trả lời những kiến nghị một cách dân chủ, khách quan. Với tỷ lệ đồng ý 100%, hội nghị đã biểu quyết thông qua sửa đổi quy chế hoạt động.

Năm 2024, trước những khó khăn, thách thức sẽ phải đối mặt, Tổng Biên tập Báo Nghệ An đã định hướng nhiều nhiệm vụ quan trọng cần phải thực hiện.

Báo Nghệ An khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong chuyên môn. Ảnh: Đức Anh

Trong đó, cần nỗ lực tuyên truyền hiệu quả sự điều hành của lãnh đạo tỉnh, sự nỗ lực của các ngành, các cấp và toàn quân, toàn dân trong cải cách hành chính, thu hút đầu tư, thực hiện các chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ các cấp.

Đồng thời, tập trung thực hiện Đề án phát triển toàn diện Báo Nghệ An gắn với chuyển đổi số giai đoạn 2022- 2027, có tính đến năm 2030 đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, cách thức mở rộng tương tác của Báo Nghệ An điện tử và báo in và theo phương châm “Nhanh - Chính xác - Hấp dẫn” nhằm giữ vững và phát huy thương hiệu Báo Nghệ An.

Báo Nghệ An khen thưởng các tác giả đạt giải "Diên hồng" lần thứ II. Ảnh: Đức Anh

Báo Nghệ An ký cam kết thi đua năm 2024. Ảnh: Đức Anh