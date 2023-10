Bảo Việt Nhân thọ Bắc Nghệ An trao 30 suất quà cho học sinh xuất sắc

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) -Ngày 08/10, tại huyện Diễn Châu, Công ty Bảo Việt Nhân thọ Bắc Nghệ An tổ chức trao quà chương trình “Vì một Việt Nam tươi đẹp - Thắp sáng tài năng trẻ” cho các học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập trên địa bàn.

Tham gia chương trình có ông Ngô Trung Dũng - Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, lãnh đạo Công ty Bảo Việt Nhân thọ Bắc Nghệ An và lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện Diễn Châu, Quỳnh Lưu và Yên Thành.

Lãnh đạo Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam và đại diện lãnh đạo UBND huyện Diễn Châu trao quà cho các em học sinh có thành tích xuất sắc huyện Diễn Châu. Ảnh Cơ sở cung cấp

30 phần quà trên thuộc chương trình "Vì một Việt Nam tươi đẹp - Thắp sáng tài năng trẻ" do Bảo Việt Nhân thọ tổ chức trao tặng cho các học sinh có kết quả học tập xuất sắc do Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện tổng hợp gửi về. Sau phát biểu khai mạc chào mừng, đại diện Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, lãnh đạo UBND huyện Diễn Châu và Công ty Bảo Việt Nhân thọ Bắc Nghệ An đã lần lượt trao 30 suất quà cho học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập tại các huyện Diễn Châu, Yên Thành và Quỳnh Lưu.

Đại biểu trao quà và chụp ảnh lưu niệm với các học sinh có thành tích xuất sắc huyện Quỳnh Lưu. Ảnh: N.H

Tại buổi lễ, em Trần Trà My - học sinh Trường THCS Bảo Thành (Yên Thành) thay mặt các học sinh được nhận quà, cảm ơn Công ty Bảo Việt Nhân thọ vì những phần thưởng ý nghĩa; hứa sẽ cố gắng hơn nữa để học tập và rèn luyện chăm chỉ, học tốt, trở thành người có ích cho xã hội.

Lãnh đạo Công ty Bảo Việt Nhân thọ Bắc Nghệ An và UBND huyện Diễn Châu trao quà và chụp ảnh lưu niệm với các học sinh giỏi Yên Thành. Ảnh: N.H

Tiếp đó, ông Hoàng Công Sáng - Giám đốc Công ty Bảo Việt Nhân thọ Bắc Nghệ An chia sẻ: Là một doanh nghiệp luôn hoạt động vì lợi ích của người Việt, tôi mong rằng tất cả những hoạt động thiết thực của Bảo Việt Nhân thọ sẽ được lan toả và nhân rộng hơn nữa, để mang lại giá trị nhân văn cho cộng đồng và xã hội. Bảo Việt Nhân thọ một lần nữa cam kết sẽ luôn đồng hành, nỗ lực bảo vệ, xây dựng cuộc sống bình an và thịnh vượng cho các gia đình trên tỉnh Nghệ An nói riêng và trên toàn quốc nói chung”.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, các khách hàng còn được nghe ông Ngô Trung Dũng - Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam chia sẻ, tư vấn nhiều thông tin hữu ích về các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ, giúp cho khách hàng của Bảo Việt Nhân thọ an tâm và có những quyết định sáng suốt khi lựa chọn giải pháp bảo vệ gia đình thân yêu của mình.

Chuyên gia của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam và Bảo Việt Nhân thọ Bắc Nghệ An trao đổi, tư vấn về lợi ích thiết thực của các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ để khách hàng lựa chọn. Ảnh N.H