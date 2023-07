Bắt 3 đối tượng trực tiếp tham gia vụ khủng bố ở Đắk Lắk

Ngày 14/7, Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết, đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Quang Công (SN 1984), chủ thầu xây dựng ở TP Đà Lạt, để điều tra hành vi vi phạm quy định an toàn lao động, để sập bờ taluy đè chết 1 công nhân.