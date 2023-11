Bắt đối tượng thu tiền bảo kê mua cây keo

(Baonghean.vn) - Chỉ sau 24 giờ, lực lượng Công an Nghệ An đã nhanh chóng bắt giữ đối tượng thực hiện vụ cướp tài sản ngân hàng ở thị xã Cửa Lò (Nghệ An), thu giữ các tang vật liên quan.