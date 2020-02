Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Cửa Lò

Đồng chí Lê Đức Cường - Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy cho biết, Nghị quyết số 05 đến năm 2020 hết thời hạn, do đó đề nghị tổng kết nghị quyết và Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục ban hành nghị quyết mới về Cửa Lò; đồng thời quan tâm chỉ đạo kiên quyết thu hồi các dự án chậm tiến độ…

Dựa vào biển, bám biển và làm giàu từ biển

Kết luận cuộc làm việc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá, thời gian qua, nhất là 5 năm gần đây, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Cửa Lò đã nỗ lực vượt khó, phấn đấu vươn lên với quyết tâm cao, phát triển thị xã đạt nhiều kết quả toàn diện, rất đáng trân trọng.

Theo đó, vai trò của cực tăng trưởng trong vùng kinh tế trọng điểm dần được khẳng định, đồng thời khẳng định vị thế của đô thị du lịch biển Cửa Lò trên bản đồ du lịch của vùng và cả nước; du lịch, dịch vụ trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Văn hóa - xã hội, khoa học, công nghệ được chăm lo, chú trọng, có nhiều tiến bộ; quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, an ninh biển, đảo, vùng đặc thù. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được chú trọng toàn diện.