Bộ Tư lệnh Quân khu 4 dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Kim Liên

(Baonghean.vn) - Sáng 31/1, đoàn công tác của Báo Nghệ An và Công ty Xăng dầu Nghệ An do đồng chí Trần Văn Hùng - Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Tổng biên tập Báo Nghệ An dẫn đầu đã tổ chức thăm, trao quà Tết cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Hưng Lộc, TP.Vinh.