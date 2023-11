Chân dung 2 đại diện Nghệ An được trao Giải thưởng Lương Định Của 2023

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Trong 43 điển hình trên toàn quốc được Trung ương Đoàn trao Giải thưởng Lương Định Của năm 2023, tỉnh Nghệ An vinh dự có 2 gương mặt xuất sắc được xét chọn là Phạm Văn Tuấn (SN 1991) và Trần Thị Hồng Thắm (SN 1992).

Giải thưởng Lương Định Của được Trung ương Đoàn triển khai nhằm biểu dương, khen thưởng những thanh niên nông thôn tiêu biểu trong khởi nghiệp, lập nghiệp.

Năm nay, từ 77 hồ sơ của 63 tỉnh, thành đoàn trên cả nước, Trung ương Đoàn đã chọn ra 43 gương thanh niên được trao Giải thưởng Lương Định Của 2023. Tỉnh Nghệ An vinh dự có 2 cá nhân được trao tặng Giải thưởng là anh Phạm Văn Tuấn - Giám đốc HTX Me Nam Nghĩa (Nam Đàn) và chị Trần Thị Hồng Thắm - Giám đốc Công ty TNHH ABACA Việt Nam (Quỳnh Lưu).

Giám đốc Hợp tác xã Me Nam Nghĩa (Nam Đàn) Phạm Văn Tuấn là một trong 2 điển hình của tỉnh Nghệ An được trao Giải thưởng Lương Định Của. Ảnh: NVCC

Khẳng định giá trị đặc sản quê hương

Đối với Phạm Văn Tuấn (sinh năm 1991), cơ duyên gắn bó với nghề thật đặc biệt khi anh đã tốt nghiệp khoa Công nghệ thông tin của Học viện Kỹ thuật Quân sự. Vậy nhưng, với ước mơ làm giàu từ những sản phẩm đặc trưng của quê hương Nam Đàn, Phạm Văn Tuấn đã quyết định trở về, khởi nghiệp từ đặc sản thịt me Nam Nghĩa. Trong cảm nhận của anh, đây không chỉ là một đặc sản gắn bó với nhiều người con xứ Nghệ mà còn mang trong mình nhiều lợi thế để tìm được chỗ đứng bền lâu trên thị trường.

Vì thế, sau một thời gian khởi nghiệp theo hình thức mô hình kinh tế hộ, đến tháng 7 năm 2020, anh cùng với những người chung chí hướng đã thành lập Hợp tác xã Me Nam Nghĩa. Phạm Văn Tuấn được tin tưởng giao phó vị trí Giám đốc.

Đến nay, hợp tác xã đã xuất ra thị trường hơn 100 tấn giò me mỗi năm, khách hàng không chỉ bó hẹp nội tỉnh mà đã lan tỏa ra thị trường toàn quốc. Các sản phẩm này đều đã được UBND tỉnh Nghệ An trao chứng nhận OCOP 4 sao và 3 sao. Ngày càng có nhiều sản phẩm được đưa vào các chuỗi siêu thị bán lẻ lớn Winmart, Big C...

Từ thành công đó, hợp tác xã đã tạo công ăn việc làm cho 10 đoàn viên, thanh niên địa phương với mức thu nhập 6 triệu đồng/tháng; 10 lao động thời vụ với mức thu nhập 250.000 đồng/ngày/người.

Sau nhiều nỗ lực, Phạm Văn Tuấn đã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì "đã có nhiều thành tích trong thực hiện chương trình Mỗi xã một sản phẩm, giai đoạn 2019 - 2021".

Tuấn còn được biết đến là một người tích cực tham gia các hoạt động Đoàn - Hội tại nơi cư trú, tích cực tham gia các hoạt động của Câu lạc bộ Thanh niên phát triển kinh tế huyện và sẵn sàng đồng hành, tập huấn khởi nghiệp cho thanh niên tại địa phương. Từ doanh thu của hợp tác xã, hằng năm, Tuấn cũng đã ủng hộ và kêu gọi nguồn lực xã hội hóa để thực hiện các công trình, phần việc thanh niên hướng về cộng đồng, xã hội.

Chị Trần Thị Hồng Thắm - Giám đốc Công ty TNHH ABACA Việt Nam (Quỳnh Lưu). Ảnh: NVCC

Đồng hành vượt khó cùng diêm dân

Chị Trần Thị Hồng Thắm, sau khi tốt nghiệp Đại học Ngoại thương Hà Nội vào năm 2014, chị trở về quê hương tỉnh Nghệ An để công tác tại Công ty TNHH Hồ Hoàn Cầu. Tại đây, chị đã dành nhiều tâm huyết để nghiên cứu làm sao nâng cao chất lượng và giá trị hạt muối quê hương.

Từ mong muốn đó, năm 2017 chị cùng đội ngũ nghiên cứu phát triển công nghệ phân tách khoáng biển đa tầng. Đến năm 2021, chị mạnh dạn thành lập Công ty TNHH ABACA Việt Nam tập trung nghiên cứu và phát triển các sản phẩm chế biến sâu từ khoáng biển nhằm chăm sóc sức khỏe con người.

Đến nay, công ty đã có hơn 20 dòng sản phẩm muối sức khỏe cung cấp ra thị trường, tạo thành một giải pháp sức khỏe cộng đồng cho người dân Việt Nam. Trong đó 3 sản phẩm muối ăn giảm mặn, muối tôm, bột canh giảm mặn của công ty đã được chứng nhận OCOP.

Trong quá trình nghiên cứu công nghệ và áp dụng thành công cho ngành diêm nghiệp truyền thống, Nanosalt đã được Sở Khoa học và Công nghệ chứng nhận là doanh nghiệp khoa học công nghệ tỉnh Nghệ An. Công ty TNHH ABACA Việt Nam cũng được Chương trình phát triển Liên hợp quốc chứng nhận là doanh nghiệp tạo tác động xã hội xuất sắc năm 2022 với những tác động tích cực đến môi trường, nâng cao sinh kế cho bà con diêm dân và nâng cao giá trị sức khỏe cho cộng đồng.

Công trình công nghệ Nanosalt đã được Hội đồng Khoa học Quốc gia đánh giá cao và được Ban tổ chức liên Bộ trao giải Ba – Giải thưởng VIFOTEC toàn quốc năm 2022 và Trần Thị Hồng Thắm đã được Trung ương Đoàn tặng Bằng khen tuổi trẻ sáng tạo.

Trước đó, chị Thắm cũng đã gặt hái được nhiều giải thưởng quan trọng như: Giải Nhất – Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong Sản xuất kinh doanh 2022; Giải Nhì - Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Nghệ An mở rộng 2022; Giải Ba Khởi nghiệp nông nghiệp đổi mới sáng tạo, TOP 10 Khởi nghiệp quốc gia, TOP 20 Phụ nữ khởi nghiệp Úc – Việt Nam....