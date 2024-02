Cho mùa Xuân yên vui

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Những ngày áp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, trên hai tuyến biên giới, cán bộ, chiến sĩ các đồn biên phòng trực thuộc BĐBP Nghệ An vẫn âm thầm, lặng lẽ làm nhiệm vụ bảo vệ đường biên mốc giới, giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn, góp phần mang đến mùa Xuân yên vui cho nhân dân.

Nâng cao cảnh giác, trấn áp tội phạm

Ở các địa bàn sát biên giới, thời điểm áp Tết, các loại tội phạm hoạt động phức tạp. Một số đối tượng tội phạm lợi dụng đồng bào trong quá trình đi thăm thân, qua lại biên giới để vận chuyển hàng hóa trái phép về Việt Nam.

Vì vậy, Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã có kế hoạch phối hợp chặt chẽ các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương tổ chức tuần tra, kiểm soát chặt, trấn áp tội phạm.

Các lực lượng thuộc BĐBP Nghệ An phối hợp với Công an xã Na Ngoi ( Kỳ Sơn) phát hiện, bắt quả tang Lương Văn Lưu, SN 1990 có hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý. Ảnh: Hải Thượng

Điển hình ngày 30/1/2024, tại địa bàn bản Phù khả 1, xã Na Ngoi (Kỳ Sơn), các Đồn Biên phòng Na Ngoi, Nậm Càn đồng chủ trì phối hợp với Phòng phòng chống ma tuý và tội phạm (Bộ đội Biên phòng tỉnh) và Công an xã Na Ngoi phát hiện, bắt quả tang Lương Văn Lưu, SN 1990, trú tại bản Lưu Phong, xã Lưu Kiền (Tương Dương) có hành vi “tàng trữ trái phép chất ma tuý”.

Tang vật thu giữ gồm 06 viên nén màu hồng (nghi là heroin) có tổng lượng khoảng 1,25 gam. Qua đấu tranh, Lương Văn Lưu khai 06 viên nén màu hồng và gói bột màu trắng nêu trên là ma tuý.

Trước đó, cuối tháng 12/2023, tại khu vực vành đai biên giới thuộc bản Mường Phú, xã Thông Thụ (huyện Quế Phong), Đồn Biên phòng Thông Thụ, Phòng phòng chống ma tuý & tội phạm (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) đồng chủ trì phối hợp với Đồn Biên phòng Hạnh Dịch, Công an xã Thông Thụ, bắt đối tượng Thào Phênh, SN 1952, trú tại bản Nậm Táy, huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn (Lào), có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy và pháo hoa nổ. Tang vật thu được tại hiện trường 130 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến, 05 hộp pháo hoa nổ loại 49 quả (khoảng 9kg) mang nhãn hiệu nước ngoài.

Các lực lượng thuộc BĐBP Nghệ An chủ trì phối hợp với Công an xã Thông Thụ ( Quế Phong), bắt đối tượng Thào Phênh trú tại tỉnh Hủa Phăn (Lào), có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy và pháo hoa nổ. Ảnh tư liệu: Hải Thượng

Bên cạnh công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, các đồn biên phòng còn chú trọng công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, nâng cao ý thức phòng chống tội phạm cho nhân dân ở địa bàn biên giới.

Như ở Đồn Biên phòng Nhôn Mai, do ban ngày bà con thường lên nương rẫy nên cán bộ của đồn thường tranh thủ tới các thôn, bản vào buổi tối để thực hiện công tác tuyên truyền pháp luật. Mới đây nhất, vào tối ngày 30/1, Đồn Biên phòng Nhôn Mai đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể xã Nhôn Mai tổ chức tuyên truyền pháp luật cho nhân dân tại các bản Mông sát biên giới Việt - Lào bằng tiếng của đồng bào.

Nội dung tập trung vào Luật Biên phòng Việt Nam, phòng chống mua bán người; phòng chống xuất, nhập cảnh trái phép; phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; tuyên truyền bà con không tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép chất ma tuý, các loại pháo và chất nổ trái quy định trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Đồn Biên phòng Nhôn Mai phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể xã Nhôn Mai (Tương Dương) tổ chức tuyên truyền phổ biến GDPL cho nhân dân tại các bản người Mông ở giáp đường biên giới vào buổi tối. Ảnh: CSCC

Thượng tá Phan Thanh Hồng - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Nhôn Mai cho hay: Đơn vị được giao quản lý bảo vệ đoạn biên giới dài 28,111 km với 08 cột mốc; 02 xã biên giới (Nhôn Mai, Mai Sơn) với 21 bản, 1.356 hộ, 6.534 khẩu thuộc 4 thành phần dân tộc (Kinh, Thái, Khơ Mú, Mông) sinh sống.

Trong thời gian qua, đơn vị đã phối hợp với lực lượng Công an, Ban Chỉ huy Quân sự; cấp ủy, chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể của 02 xã Nhôn Mai, Mai Sơn tổ chức tuyên truyền các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và ý thức bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia của đồng bào các dân tộc.

Bên cạnh đó, đơn vị cũng tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm và thực hiện Đề án Xã biên giới sạch về ma túy. Từ tháng 12/2022 đến tháng 12/2023, Đồn Biên phòng Nhôn Mai đã chủ trì và phối hợp, bắt giữ, xử lý 05 vụ/07 đối tượng, tang vật thu giữ 12.537 viên ma tuý tổng hợp, 12.010 kg nhựa thuốc phiện, 0,5 gam heroin; đồng thời phối hợp vận động, bắt 55 đối tượng đi cai nghiện.

Cán bộ Đồn Biên phòng, lãnh đạo xã Nhôn Mai (Tương Dương) trao đổi với người dân bản biên giới Huồi Cọ. Ảnh: Khánh Ly

Đối với tuyến biên giới biển, dịp áp Tết, tình trạng mua bán, vận chuyển trái phép các loại pháo nổ diễn biến phức tạp, do vậy, ngoài các hoạt động tuyên truyền, các đồn biên phòng còn tăng cường lực lượng phối hợp kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện qua lại nhằm kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn hoạt động buôn bán, vận chuyển pháo nổ trái phép, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Điển hình vào 1h30 phút ngày 22/1, tại khu vực xóm Trung Yên, xã Diễn Ngọc (Diễn Châu), lực lượng Đồn Biên phòng Diễn Thành và Phòng phòng chống tội phạm & ma túy (BĐBP tỉnh Nghệ An) đồng chủ trì, phát hiện bắt quả tang Trương Xuân Sơn (SN 1989), thường trú xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu về hành vi “Tàng trữ trái phép pháo”. Tang vật thu giữ 5 khối pháo hoa nổ, có khối lượng 5,840 kg.

Đồn Biên phòng Diễn Thành ( Diễn Châu) phối hợp bắt đối tượng Trương Xuân Sơn, trú tại xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu về hành vi Tàng trữ trái phép pháo. Ảnh: Hải Thượng

Trước đó, vào đêm 18 rạng sáng ngày 19/1, Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đã phối hợp với Đoàn Trinh sát số 1, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển và lực lượng chức năng tổ chức tổ công tác tuần tra khu vực ven biển xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu. Tại đây, tổ công tác đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Hồ Văn Phong, trú tại thôn 3, xã Ngọc Sơn, huyện Quỳnh Lưu đã lợi dụng trời tối, thực hiện hành vi vận chuyển 10 hộp pháo hoa nổ do nước ngoài sản xuất có tổng trọng lượng 12,25 kg.

Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận phối hợp với các lực lượng bắt quả tang đối tượng Hồ Văn Phong, SN 1992, trú tại xã Ngọc Sơn, huyện Quỳnh Lưu đang có hành vi vận chuyển 10 hộp pháo hoa nổ. Ảnh tư liệu: Hải Thượng

Trong năm 2023, BĐBP Nghệ An đã chủ trì và phối hợp phát hiện, bắt giữ, xử lý 86 vụ/110 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật, thu giữ 77.098 viên MTTH, 12 kg nhựa thuốc phiện, 44,3 gam heroin và 0,95 kg quả, cây thuốc phiện, 269,5 kg pháo và một số tang vật liên quan. Khởi tố, điều tra 25 vụ/35 đối tượng phạm tội về ma túy. Hoàn chỉnh hồ sơ bàn giao lực lượng Công an xử lý 08 vụ/09 đối tượng có hành vi vi phạm về pháo. Thực hiện tốt công tác phối hợp quốc tế trong phòng, chống ma tuý trên tuyến biên giới Việt - Lào, nhất là trong việc trao đổi thông tin tình hình ANTT nói chung, hoạt động của các loại tội phạm nói riêng khu vực hai bên biên giới.

Tuần tra, bảo vệ đường biên cột mốc

Bên cạnh phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai các đợt cao điểm đấu tranh, phòng chống tội phạm, ma túy, mua bán người, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Để đảm bảo an ninh biên giới, các đồn biên phòng trên tuyến biên giới bộ còn tích cực phối hợp với dân quân địa phương, các tổ tự quản tổ chức tuần tra đường biên, cột mốc, khu vực đường mòn, lối mở.

Do địa bàn đồn Mỹ Lý ( Kỳ Sơn) quản lý cả địa bàn đường bộ và đường sông, đội hình Tuần tra thực hiện kiểm tra cả đường bộ và đường sông. Ảnh: Hải Thượng

Như Đồn Biên phòng Mỹ Lý (Kỳ Sơn) quản lý địa bàn gồm 48,468 km đường biên (cả đường biên giới trên bộ và trên sông). Những ngày cuối tháng 1, khắc phục khó khăn về thời tiết mưa rét, sương mù dày đặc, đường trơn trượt, cán bộ, chiến sĩ của đồn đã phối hợp với dân quân địa phương trên địa bàn tổ chức tuần tra đường biên, cột mốc trên địa bàn đơn vị quản lý trong 5 ngày (từ ngày 24 đến 29/1).

Lực lượng tuần tra của Đồn Biên phòng Mỹ Lý mang theo vũ khí, trang bị, quân tư trang và lương thực vượt đồi dốc lên cột mốc. Ảnh: Hải Thượng

Đội hình tuần tra đã hành quân bộ 50km đường rừng tuần tra kiểm soát, phát quang, thông tầm nhìn 8 cột mốc và 7 cọc dấu ở độ cao 1.800m so với mặt nước biển. Trung tá Hoàng Thế Tài - Chính trị viên Đồn Biên phòng Mỹ Lý cho biết: Qua kiểm tra, dấu hiệu đường biên giới không bị xâm phạm, cột mốc biên giới đảm bảo nguyên trạng, an toàn, không có dấu hiệu vi phạm pháp luật, vi phạm quy chế biên giới, xâm nhập, vượt biên trái phép.

Lực lượng tuần tra của Đồn Biên phòng Mỹ Lý mang theo vũ khí, trang bị, quân tư trang và lương thực vượt đồi dốc lên cột mốc. Ảnh: Hải Thượng

Tương tự, ghé thăm Đồn Biên phòng Tri Lễ những ngày cuối tháng 1, chúng tôi cũng bắt gặp hình ảnh Thiếu tá Lê Hội Viên - Phó Đồn trưởng nghiệp vụ đang nhắc nhở, đốc thúc cán bộ, chiến sĩ chuẩn bị đầy đủ quân tư trang cho chuyến hành quân tuần tra đường biên cột mốc tầm 2-3 ngày. Anh cho biết: Vui Tết, đón Xuân cùng đồng bào các dân tộc nhưng anh em trong đơn vị luôn xác định rõ trách nhiệm của BĐBP, từ đó khắc phục khó khăn về điều kiện sinh hoạt, khí hậu khắc nghiệt, chắc tay súng bảo vệ biên giới trong những ngày Tết đến, Xuân về.

Đội hình tuần tra Đồn Biên phòng Tri Lễ, BĐBP Nghệ An và dân quân địa phương thực hiện nghi thức chào cột mốc biên giới Việt Nam - Lào. Ảnh: Lê Thạch

Được biết, trong năm 2023 , Đồn Biên phòng Tri Lễ đã phối hợp tổ chức tuần tra bảo vệ biên giới được 11 đợt/88 lượt người; phối hợp với các lực lượng Kiểm lâm, Trạm Quản lý bảo vệ rừng Pù Hoạt tuần tra, bảo vệ rừng được 02 đợt/14 lượt người. Bên cạnh đó, đơn vị còn phối hợp với Đại đội Biên phòng 217 (nước bạn Lào) tổ chức tuần tra song phương từ mốc 376 đến mốc 377 được 01 đợt/18 người tham gia; tuần tra, kiểm soát đường mòn qua biên giới được 256 đợt/715 lượt người; tuần tra, kiểm soát lưu động 184 đợt/512 lượt cán bộ tham gia.

Cùng với công tác tuần tra, kiểm soát, với phương châm “dựa vào dân để giữ yên biên giới”, các đồn biên phòng cũng tích cực phối hợp với cấp uỷ, chính quyền địa phương duy trì hiệu quả vai trò “ tai, mắt” của 88 tổ/2.102 thành viên tự quản đường biên, mốc giới; 944 tổ/17.810 thành viên tự quản ANTT thôn, bản khu vực biên giới.

Thượng tá Phan Thanh Hồng - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Nhôn Mai trao đổi với người dân trên đường tuần tra. Ảnh: CSCC

Trong không khí vui tươi khi Tết đến, Xuân về, trên các nẻo đường biên giới, những người lính quân hàm xanh vẫn không một phút lơ là nhiệm vụ, bám địa bàn, bám tổ chốt nhằm giữ vững an ninh vùng biên và đảm bảo cho người dân đón một cái Tết an toàn, đầm ấm, yên vui.