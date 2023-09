Công bố, trao Quyết định bổ nhiệm Phó trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đồng chí Võ Quang Tuấn - Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Cà phê - Cao su Nghệ An được bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An.

Chiều 20/9, Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An tổ chức Lễ công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ.

Dự lễ có đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Nguyễn Viết Hưng - Giám đốc Sở Nội vụ; Phạm Tuấn Vinh - Bí thư Thị ủy Thái Hòa. Cùng dự có đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Về phía Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam có đồng chí Lê Tiến Trị - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trưởng ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An; lãnh đạo Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam, đại diện lãnh đạo các phòng, ban của đơn vị.

Đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Quyết định cho đồng chí Võ Quang Tuấn. Ảnh: Thanh Lê

Quyết định số 2818/QĐ-UBND ngày 8/9/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tiếp nhận, bổ nhiệm có thời hạn (5 năm) ông Võ Quang Tuấn - Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Cà phê - Cao su Nghệ An giữ chức Phó trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An, kể từ ngày 20/9/2023.

Trao quyết định, tặng hoa chúc mừng, phát biểu giao nhiệm vụ cho đồng chí Võ Quang Tuấn, đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao năng lực, kinh nghiệm và những đóng góp của đồng chí Võ Quang Tuấn trên các cương vị công tác đã đảm nhận.

Đồng chí Bùi Thanh An - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ cho đồng chí Võ Quang Tuấn. Ảnh: Thanh Lê

Nhấn mạnh việc được bổ nhiệm chức vụ Phó trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An là vinh dự lớn, nhưng cũng là trọng trách, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị đồng chí Võ Quang Tuấn nhanh chóng tiếp cận, nắm bắt công việc; nêu cao tính gương mẫu của người lãnh đạo đơn vị, cùng tập thể Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An nâng cao vai trò lãnh đạo toàn diện các mặt công tác; củng cố và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; tích cực cải cách thủ tục hành chính, nhất là trong lĩnh vực thu hút đầu tư, góp phần tạo môi trường đầu tư kinh doanh hấp dẫn, góp phần thu hút đầu tư các dự án vào Khu Kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam tặng hoa chúc mừng đồng chí Võ Quang Tuấn. Ảnh: Thanh Lê

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An thông tin: Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An có vị trí hết sức quan trọng, đã được chỉ rõ tại Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy hoạch tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX chỉ rõ: Phát triển 2 khu vực động lực tăng trưởng, gồm thành phố Vinh và Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An mở rộng. Phát triển Khu Kinh tế Đông Nam (mở rộng) thành khu vực phát triển kinh tế năng động, có sức hấp dẫn và cạnh tranh cao, cùng thành phố Vinh trở thành 2 khu vực động lực tăng trưởng chính của tỉnh. Đến năm 2030, hoàn thành mở rộng Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An trở thành khu kinh tế trọng điểm của tỉnh.

Để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trên, đồng chí Bùi Thanh An – Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã giao 6 nhiệm vụ cụ thể cho lãnh đạo, tập thể Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam.

Đối với đồng chí Võ Quang Tuấn - tân Phó trưởng ban cần tiếp tục phát huy, nâng cao rèn luyện phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm, ý thức phấn đấu; xây dựng mối đoàn kết tốt hơn nữa trong tập thể lãnh đạo, cán bộ chủ chốt và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An.

Lãnh đạo thị xã Thái Hòa và Công ty TNHH một thành viên Cà phê - Cao su Nghệ An tặng hoa chúc mừng đồng chí Võ Quang Tuấn. Ảnh: Thanh Lê

Đồng chí Bùi Thanh An đề nghị các đồng chí lãnh đạo Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam cùng tập thể cán bộ chủ chốt, công chức, viên chức và người lao động của đơn vị tạo điều kiện giúp đỡ đồng chí Võ Quang Tuấn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tân Phó trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam Võ Quang Tuấn phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Thanh Lê

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An Võ Quang Tuấn cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của lãnh đạo tỉnh, đồng thời, hứa sẽ tiếp tục học tập nâng cao trình độ chuyên môn, rèn luyện phẩm chất đạo đức, kinh nghiệm công tác, phát huy vai trò của cán bộ lãnh đạo, đoàn kết, cộng sự cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam không ngừng đổi mới, để đơn vị xứng đáng với sự kỳ vọng, tin tưởng của lãnh đạo tỉnh.