Đô Lương long trọng tổ chức Lễ hội Đền Quả Sơn năm 2024

Dự lễ có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện Đô Lương cùng đông đảo nhân dân thập phương.

Các đại biểu dự lễ khai mạc Lễ hội Đền Quả Sơn năm 2024. Ảnh: Hoàng Phi

Trước đó, vào tối 28/2 đã diễn ra lễ cáo yết Uy Minh Vương Lý Nhật Quang. Lễ cáo yết được tổ chức theo nghi lễ cổ truyền nhằm bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với Uy Minh Vương – Lý Nhật Quang trong việc bảo quốc, hộ dân.

Uy Minh Vương Lý Nhật Quang là con trai thứ 8 của Vua Lý Công Uẩn, năm 1039 ông được Vua cha giao cai quản vùng Hoan Châu, với tài trí hơn người, năm 1044 ông được phong từ tước Hầu lên tước Vương. Trong thời kỳ nhậm chức ông là người đã có công đánh đuổi giặc ngoại xâm, mở mang bờ cõi, xây dựng vùng Hoan Châu phát triển phồn thịnh.

Một tiết mục văn nghệ tại buổi lễ. Ảnh: Hoàng Phi

Năm 1057, Uy Minh Vương – Lý Nhật Quang mất và hiển thánh ngay tại chân núi Quả, thuộc xã Bồi Sơn, huyện Đô Lương. Qua 16 năm làm Tri Châu Nghệ An, với những công lao và đóng góp to lớn của mình nên sau khi mất, Uy Minh Vương Lý Nhật Quang đã được nhân dân 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh lập nhiều đền thờ để thắp hương tưởng nhớ, trong đó đền thờ chính là Đền Quả Sơn ngày nay.

Hằng năm, vào ngày 17 tháng Chạp là lễ giỗ của Ngài, ngày 18 - 20 tháng Giêng là Lễ hội Đền Quả Sơn.

Tháng 12/1998, đền Quả Sơn được Công nhận là Di tích lịch sử cấp Quốc gia. Năm 2019, Lễ hội Đền Quả Sơn được đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.

Những năm gần đây, cùng với sự quan tâm đầu tư của cấp trên, huyện Đô Lương đã tập trung đầu tư tu bổ nâng cấp các hạng mục để làm nơi sinh hoạt văn hóa tâm linh của nhân dân gần xa, đồng thời là nơi giáo dục truyền thống đấu tranh chống giặc ngoại xâm, xây dựng đất nước của các thế hệ cha ông. Đây cũng là điểm văn hóa du lịch tâm linh, bày tỏ sự biết ơn với những người có công với dân, với nước.

Đồng chí Hoàng Văn Hiệp – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đô Lương đánh trống khai mạc Lễ hội Đền Quả Sơn. Ảnh: Hoàng Phi

Trong không khí trang nghiêm, đồng chí Hoàng Văn Hiệp – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đô Lương đánh trống khai mạc Lễ hội Đền Quả Sơn.

Sau phần lễ, các đại biểu và nhân dân đã dâng hương tại đền thờ Uy Minh Vương Lý Nhật Quang. Ngay sau đó đã diễn ra nghi thức lộn quân đầy khí thế tại sân đền và trên sông Lam.

Nghi thức lộn quân tại sân đền Quả Sơn. Ảnh: Hoàng Phi

Cùng với đoàn rước bằng đường bộ, đường thủy, nhân dân và du khách từ nhiều nơi đã cùng theo chân đoàn rước thần Uy Minh Vương Lý Nhật Quang lên tạ ơn Bà Bụt ở chùa Bà Bụt.

Lễ rước thần Uy Minh Vương Lý Nhật Quang lên tạ ơn Bà Bụt ở chùa Bà Bụt. Ảnh: Hoàng Phi

Lễ rước còn được thực hiện bằng đường thủy. Ảnh: Hoàng Phi

Tại chùa Bà Bụt, các đại biểu và nhân dân rước Uy Minh Vương Lý Nhật Quang cùng các lễ vật dừng tại sân để thực hiện lễ tạ ơn. Sau lễ tạ ơn là lễ Chiêu nghinh thánh giá hồi cung, đoàn rước Ngài trở về đền Quả Sơn và tổ chức lễ Yên vị./.