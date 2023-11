Đoàn công tác tỉnh Nghệ An tiến hành nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư tại Nhật Bản

Sáng 9/11, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu và đoàn công tác tỉnh Nghệ An có buổi thăm và làm việc với Đại sứ quán Nhật Bản. Tiếp đoàn có đồng chí Phạm Quang Hiệu – Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nhật Bản cùng đại diện các bộ phận liên quan của Đại sứ quán.

Trước khi vào làm việc, đoàn đã dâng hương lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại trụ sở Đại sứ quán.

Tại buổi làm việc, Đại sứ Phạm Quang Hiệu cho biết rất vui mừng được chào đón Đoàn công tác tỉnh Nghệ An sang thăm và làm việc tại Nhật Bản. Đại sứ chia sẻ, từ tháng 5/2023, Nhật Bản gỡ bỏ hoàn toàn các hạn chế về Covid-19 nên việc giao thương và trao đổi đoàn được thực hiện thuận lợi hơn. Đại sứ đánh giá rất cao các chương trình công tác của các địa phương Việt Nam với nước ngoài. Nghệ An là tỉnh trọng điểm có quan hệ với Nhật Bản, các cán bộ, nhân viên của Đại sứ quán luôn sẵn sàng hỗ trợ tỉnh trong các lĩnh vực: thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực vừa thúc đẩy giao lưu nhân dân, vừa thúc đẩy thu hút đầu tư. Hiện tại, dân số của Nhật Bản đang trong quá trình già hóa nên việc đào tạo nhân lực Việt Nam, đặc biệt là tỉnh Nghệ An cho Nhật Bản là rất đáng quan tâm.

Đồng chí Đại sứ Phạm Quang Hiệu làm việc với đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu. Ảnh: Võ Minh Thế

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu cảm ơn cá nhân Đại sứ Phạm Quang Hiệu và các cán bộ đang công tác tại Đại sứ quán đã tạo điều kiện, hỗ trợ tỉnh Nghệ An tổ chức chuyến công tác tại Nhật Bản. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đã giới thiệu về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An năm 2022 và 9 tháng đầu năm 2023, tình hình hợp tác giữa tỉnh Nghệ An và các đối tác Nhật Bản; đồng thời đề nghị Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản hỗ trợ tỉnh Nghệ An quảng bá hình ảnh quê hương, con người xứ Nghệ, kết nối để các doanh nghiệp Nhật Bản quan tâm đến Nghệ An. Hiện nay, tỉnh Nghệ An mong muốn có các dự án vốn ODA của Nhật Bản về nông nghiệp, phòng chống thiên tai, xóa đói giảm nghèo. Ngoài ra, đề nghị Đại sứ quán quan tâm hỗ trợ người lao động Nghệ An tại Nhật Bản.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu tặng quà đến Đại sứ Phạm Quang Hiệu. Ảnh: Võ Minh Thế

Đồng chí Đại sứ chia sẻ, hiện nay đầu tư của Nhật Bản vào Việt Nam đang tập trung tại các tỉnh, thành lớn mà chưa có sự dàn đều tại các địa phương, trong khi nhu cầu từ các địa phương cũng rất đáng kể. Hiện nay, các công ty tại Nhật Bản đa số là vừa và nhỏ, tuy nhiên lại chiếm 90% nền kinh tế quốc gia. Các địa phương nên biết tận dụng tối đa đầu tư từ các công ty vừa và nhỏ này.

Tỉnh Nghệ An có thể tham khảo phối hợp với bộ phận thương vụ của Đại sứ quán và Cục Xúc tiến Thương mại của Bộ Công Thương tổ chức các hoạt động giao lưu, hợp tác. Thông qua các lễ hội, địa phương kết hợp tổ chức các diễn đàn xúc tiến đầu tư, thương mại và lao động hoặc hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp.

Sáng 10/11, Đoàn công tác tỉnh Nghệ An làm việc với Trung tâm ASEAN – Nhật Bản (AJC). Tham dự có ông Kunihiko Hirabayashi – Tổng Thư ký AJC cùng các trưởng bộ phận của Trung tâm.

Trung tâm AJC là một tổ chức liên chính phủ được thành lập bởi các quốc gia thành viên ASEAN và Nhật Bản vào năm 1981. Trung tâm có nhiệm vụ thúc đẩy xuất khẩu từ các quốc gia thành viên ASEAN sang Nhật Bản, đồng thời thúc đẩy đầu tư và du lịch; trao đổi nhân lực giữa các quốc gia thành viên ASEAN và Nhật Bản thông qua các hội nghị, hội thảo, chương trình nâng cao năng lực, nghiên cứu và phân tích chính sách, các sự kiện ngoại giao văn hóa, dịch vụ xuất bản và thông tin cùng nhiều hoạt động khác.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu trao quà đến Trung tâm ASEAN – Nhật Bản (AJC).

Ông Kunihiko rất vui mừng được đón tiếp Đoàn công tác Nghệ An và chia sẻ, hiện nay Việt Nam là quốc gia có các hoạt động chung với Trung tâm AJC nhiều nhất trong các quốc gia Đông Nam Á. Ông đánh giá cao sự tích cực của các địa phương trong việc chủ động tìm kiếm các cơ hội đầu tư và trao đổi lao động.

Tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu bày tỏ sự vui mừng và cảm ơn đến lãnh đạo cùng các cán bộ của AJC đã dành thời gian tiếp Đoàn công tác của tỉnh Nghệ An. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đã giới thiệu về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An, tình hình hợp tác giữa Nghệ An và các đối tác Nhật Bản trong năm 2022 và 9 tháng đầu năm 2023. Ngoài ra, đồng chí trưởng đoàn còn giới thiệu về tiềm năng, lợi thế, môi trường và định hướng đầu tư của tỉnh Nghệ An để thu hút các doanh nghiệp nước ngoài. Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu đề nghị Trung tâm ASEAN – Nhật Bản hỗ trợ tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư sang Nhật Bản tại Nghệ An trong năm 2024 và kết nối để mời các doanh nghiệp Nhật Bản sang thăm và khảo sát môi trường đầu tư của tỉnh Nghệ An.

Phía trung tâm AJC cũng cam kết, thông qua sự kết nối của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản sẽ đồng hành hỗ trợ tỉnh Nghệ An khâu nối các doanh nghiệp Nhật Bản sang đầu tư tại tỉnh Nghệ An tập trung vào các lĩnh vực như: phát triển công nghệ tiến tiến, trao đổi nhân lực, logistics…

Buổi chiều cùng ngày, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu và đoàn công tác làm việc với Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA). Tiếp đoàn có ông Egami Masahiko – Trưởng Ban Đông Nam Á.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu trao đổi với Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA). Ảnh: Võ Minh Thế

Tỉnh Nghệ An đã được JICA hỗ trợ thực hiện một số dự án gồm: Dự án hợp tác kỹ thuật về Quy hoạch phát triển ngành nông nghiệp tỉnh Nghệ An; Dự án đa dạng hóa sinh kế dựa vào du lịch di sản tại các bản làng nông, ngư nghiệp; Dự án khôi phục và quản lý bền vững rừng phòng hộ tỉnh Nghệ An; Dự án khôi phục, nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc và Dự án khảo sát xác minh kinh doanh SDGs với khu vực tư nhân để phát triển chuỗi giá trị cho tỏi Sanuki tại tỉnh Nghệ An. Những dự án đã đem lại hiệu quả rất lớn trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu trao quà lưu niệm đến đại diện tổ chức JICA.

Chia sẻ tại buổi làm việc, ông Egami Masahiko cho biết, trong lĩnh vực nông nghiệp, vào tháng 12/2020 Đối thoại cấp cao về lĩnh vực nông nghiệp giữa Nhật Bản và Việt Nam đã được tổ chức nhằm đề xuất kế hoạch trung và dài hạn về việc phát triển nông nghiệp tại các quốc gia Đông Nam Á. Trong đó, tỉnh Nghệ An là một trong những địa phương thí điểm được JICA lựa chọn để tập trung sản xuất nông nghiệp. Cùng với đó, việc trao đổi chuyên gia và tình nguyện viên của JICA sang Việt Nam cũng rất được quan tâm.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu đã thông tin tới các đại diện của JICA về tình hình phát triển của tỉnh Nghệ An, đặc biệt là ngành nông nghiệp. Đồng chí cũng đề nghị JICA một số nội dung sau: Chấp thuận nghiên cứu đầu tư Dự án Khôi phục nâng cấp hệ thống thủy lợi Nam Nghệ An vào giai đoạn 2022 – 2026; Tiếp tục hỗ trợ, giới thiệu các doanh nghiệp Nhật Bản đến tìm hiểu, hợp tác đầu tư tại Nghệ An trên tất cả các lĩnh vực chế biến nông sản, chế biến gỗ… góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế và sức cạnh tranh của nông sản Nghệ An; Hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các dự án chuyển giao các loại công nghệ, sản phẩm mới, tiên tiến trong nông nghiệp tương tự như dự án Tỏi Kỳ Sơn; Quan tâm hỗ trợ công tác chuyển đổi số, số hóa ngành nông nghiệp, ứng phó với biến đổi khí hậu để giúp Nghệ An từng bước hiện đại hóa ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.