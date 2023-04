Khai thác bến cảng công viên bến Du thuyền Quốc tế Ana Marina Nha Trang

(Baonghean.vn) - Ngày 19 tháng 4 năm 2023, tại TP. Nha Trang đã diễn ra Lễ công bố khai thác thử nghiệm bến cảng công viên Bến Du thuyền Quốc tế Ana Marina Nha Trang.

Đây là sự kiện tạo tiền đề cho những hoạt động thuyền buồm, du thuyền chuẩn quốc tế với tinh thần của những công dân toàn cầu. Đặc biệt, buổi lễ còn mang giá trị về mặt tinh thần mà Công viên Bến Du thuyền Ana Marina có sứ mệnh mang đến chính là Tinh thần tiên phong, tiên phong của sự khát vọng (Ambition), tiên phong của sự khai phóng (Adventure), và tiên phong của những thành tựu (Achievement). Đây cũng là thông điệp truyền thông chính mà Công viên Bến Du thuyền Ana Marina Nha Trang hướng đến.

Trước đó, Cục Hàng hải Việt Nam - Bộ Giao thông Vận tải đã có công văn số 4797/CHHVN-KCHTHH về việc Khai thác thử nghiệm Bến cảng Công viên bến du thuyền quốc tế, tỉnh Khánh Hòa.

Theo đó, nhằm tạo điều kiện cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đáp ứng nhu cầu hoàn thiện quy trình công nghệ vận hành khai thác bến cảng, trong thời gian từ nay đến ngày 31/12/2023, giao Cảng vụ Hàng hải Nha Trang có trách nhiệm: Căn cứ các quy định pháp luật, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, điều kiện an toàn kỹ thuật của tàu thuyền, phương án khai thác của chủ đầu tư để thống nhất điều kiện khai thác; thực hiện đầy đủ các biện pháp cần thiết đảm bảo an toàn làm cơ sở để xem xét đề nghị của Chủ đầu tư, quyết định việc làm thủ tục cho tàu thuyền có trọng tải và mớn nước phù hợp ra, vào hoạt động khai thác thử nghiệm tại bến cảng nêu trên với yêu cầu phải bảo đảm an toàn, an ninh hàng hải, phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường.

Thông báo đến các cơ quan, đơn vị có liên quan để phối hợp thực hiện các hoạt động nghiệp vụ, quản lý nhà nước tại khu vực theo quy định; báo cáo kết quả hoặc các khó khăn, vướng mắc (nếu có) về Cục Hàng hải Việt Nam.

Công ty Cổ phần Ana Marina Nha Trang có trách nhiệm lập phương án bảo đảm an toàn hàng hải trong quá trình khai thác bến cảng gửi đến Cảng vụ Hàng hải Nha Trang để được xem xét, thống nhất (bao gồm cả phương án dẫn tàu đối với các tàu thuộc diện hoa tiêu bắt buộc từ phao số “0” Luồng hàng hải Nha Trang đến phao số “0” Luồng hàng hải chuyên dùng vào Bến cảng Công viên bến du thuyền quốc tế).

Tổ chức khai thác bến cảng an toàn, đúng mục đích; tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Nha Trang; chịu trách nhiệm về an toàn, độ bền, độ ổn định của cầu cảng và thực hiện đầy đủ các quy định pháp luật về công tác bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ trong quá trình thực hiện; khẩn trương hoàn thành công tác thi công các hạng mục phòng cháy chữa cháy đã được thẩm duyệt và tổ chức nghiệm thu theo quy định. Báo cáo kết quả khai thác thử nghiệm bến cảng gửi về Cục Hàng hải Việt Nam.