Lãnh đạo tỉnh Sa Vẳn Na Khẹt (Lào) chúc Tết tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn)- Sáng ngày 9/1, Đoàn công tác tỉnh Sa Vẳn Na Khẹt, nước Cộng hòa DCND Lào đến tặng quà và chúc Tết tỉnh Nghệ An nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đoàn công tác của tỉnh Sa Vẳn Na Khẹt do đồng chí Lam-thong Khop-sy-ha-vong - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng Tết cổ truyền tới tỉnh Nghệ An.

Tỉnh Nghệ An và tỉnh Sa Vẳn Na Khẹt có mối quan hệ truyền thống từ lâu đời. Hàng năm, hai tỉnh thường xuyên thành lập các đoàn thăm và chúc Tết lẫn nhau, trao đổi thông tin, điện mừng nhân dịp lễ, các sự kiện lịch sử có ý nghĩa quan trọng của hai nước và hai tỉnh.

Đặc biệt, năm 2022 là "Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào", trong bối cảnh dịch COVID-19 về cơ bản đã được kiểm soát, các hoạt động hợp tác, trao đổi Đoàn giữa tỉnh Nghệ An và tỉnh Sa Vẳn Na Khẹt đã được triển khai rất tích cực, sôi nổi và hiệu quả. Cụ thể, hai tỉnh đã tổ chức các đoàn sang thăm, làm việc và chúc Tết nhân dịp Tết cổ truyền hai nước Việt Nam và Lào; tổ chức đoàn sang tham dự Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Lào do từng tỉnh tổ chức cũng như trao đổi điện mừng nhân các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của hai dân tộc.

Tỉnh Nghệ An luôn chú trọng tăng cường các hoạt động hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh Sa Vẳn Na Khẹt, thể hiện ở số lượng lưu học sinh tỉnh Sa Vẳn Na Khẹt học tập ở các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh Nghệ An theo diện học bổng ngày càng tăng. Năm học 2022-2023, tỉnh Nghệ An đã và đang tiếp nhận đào tạo tổng cộng 29 cán bộ, học sinh, sinh viên cho tỉnh Sa Vẳn Na Khẹt.

Các hoạt động hợp tác giữa tỉnh Nghệ An và tỉnh Sa Vẳn Na Khẹt đã không chỉ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội của mỗi tỉnh mà còn góp phần thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước Việt Nam và Lào.

Nhân dịp Tết cổ truyền Quý Mão 2023, Đoàn công tác tỉnh Sa Vẳn Na Khẹt gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An, đồng thời, các đồng chí cũng tin tưởng trong thời gian tới hai tỉnh sẽ tiếp tục cùng nhau trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường hợp tác, thắt chặt mối quan hệ để cùng nhau thực hiện tốt nhiệm vụ.

Cảm ơn và ghi nhận những tình cảm chân thành từ Đảng, chính quyền và nhân dân tỉnh Sa Vẳn Na Khẹt dành cho Nghệ An, đồng chí Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy Lê Đức Cường cũng gửi lời thăm hỏi đến lãnh đạo và người dân tỉnh Sa Vẳn Na Khẹt; chúc Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Sa Vẳn Na Khẹt tiếp tục gặt hái những thắng lợi to lớn hơn nữa trong công cuộc xây dựng và phát triển.