Lật mặt chiêu 'gom tiền' từ kẻ giả danh cán bộ

Từ những lá đơn tố cáo…

Cuối năm 2018, Phòng Cảnh sát hình sự nhận được thư tố cáo của bà M.H. ở thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) về việc bị đối tượng tên là Lê Quang Hòa lừa đảo chiếm đoạt hơn 200 triệu đồng. Theo trình bày của bà M.H., năm 2017, thông qua một người quen, bà có biết Hòa. Biết con gái bà M.H. mới ra trường, đang có nhu cầu xin việc làm, Lê Quang Hòa giới thiệu mình là cán bộ Sở Nội vụ, có thể “giúp” xin vào làm việc tại Ban Dự án kinh tế Nghệ An thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An với giá 500 triệu đồng.

Tin tưởng Hòa, bà M.H. đưa tiền, hồ sơ xin việc của con gái cho Hòa nhưng quá hẹn vẫn không thấy người đàn ông này thông báo đi làm. Bà M.H. gọi điện hỏi nhưng Hòa trốn tránh, cắt đứt liên lạc. Biết hành vi của mình bị lộ, Hòa trả lại cho bà M.H. 270 triệu đồng để nạn nhân không tố cáo công an và hứa sẽ hoàn trả nốt số tiền còn lại. Tuy nhiên, sau đó, Hòa tiếp tục “mất tích”.

Vốn không có nghề nghiệp ổn định nhưng Hòa vẫn nhận xin việc để lừa tiền các bị hại. Ảnh tư liệu.

Cùng thời điểm đó, một số đơn tố cáo được gửi về cơ quan cảnh sát điều tra của một số huyện trên địa bàn như Con Cuông, Nghi Lộc,… với cùng nội dung tố cáo tương tự như bà M.H. Tất cả đều bị mất tiền dưới hình thức chạy việc do đối tượng Lê Quang Hòa chủ mưu. Nhận định đây là vụ án lừa đảo có tổ chức, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã phối hợp với công an các huyện xác minh và làm rõ đối tượng bị tố cáo.

Đối tượng nằm trong diện tình nghi chính là Lê Quang Hòa (SN 1980), trú xã Bồng Khê, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An. Được biết, tại thời điểm xảy ra vụ án, Lê Quang Hòa không có việc làm. Thế nhưng, dù lông bông, không có việc làm ổn định, nhưng Lê Quang Hòa xây dựng được vỏ bọc hoàn hảo, có mối quan hệ thân tình với một số người có vị trí xã hội, có thể xin được việc làm. Bằng cách “bán nước bọt”, Hòa đã chiếm đoạt nhiều tỷ đồng của nhiều người có nhu cầu xin việc làm.

Không chỉ người xa lạ như bà M.H mà Hòa còn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của cả những người anh em, bạn bè của mình. Anh Nguyễn K.T. (trú huyện Nghi Lộc) vốn là bạn học cấp 3 với Hòa. Trong một lần gặp lại nhau vào tháng 7/2017, khi nghe Hòa giới thiệu hiện đang công tác tại Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Nội vụ Nghệ An, có thể xin việc hoặc thuyên chuyển công tác cho anh em ai có nhu cầu, anh T. liền tin tưởng người bạn đồng môn mà không hề đắn đo.

Anh T. nhờ Hòa xin thuyên chuyển công tác cho chị dâu của mình là giáo viên ở tỉnh Đồng Tháp về làm giáo viên tại huyện Nghi Lộc. Hòa ra mức giá 300 triệu đồng.

Ngày 25/8/2017, theo yêu cầu của Hòa, anh T. đã chuyển hồ sơ xin thuyên chuyển công tác của chị dâu cho Hòa. Mặc dù sau khi nhận hồ sơ Hòa cất giữ ở nhà nhưng lại nhắn tin cho anh T. nói rằng hồ sơ đã được Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An xét duyệt nên yêu cầu chuyển tiền cho Hòa để làm thủ tục. Ngày 29/8/2017, anh T. đã chuyển 300 triệu đồng vào tài khoản của Hòa. Sau khi chiếm đoạt số tiền trên, Hòa đã chi tiêu vào việc cá nhân hết.

Ngày 26/7/2018, Hòa tiếp tục nói dối anh T. rằng, người chị dâu đã được xét đặc cách thuyên chuyển công tác và yêu cầu nộp thêm 40 triệu đồng để xin Quyết định nhận công tác. Anh T. tiếp tục chuyển 40 triệu đồng cho Hòa. Lê Quang Hòa đã chiếm đoạt của anh T. tổng số tiền 340 triệu đồng.

Không chỉ vậy, Hòa còn “nổ”mình là Công an, công tác tại TP.Vinh nên có nhiều mối quan hệ. Quen biết nhiều năm, lần nào chị Nguyễn Thúy H. (TP. Vinh) ngỏ ý nhờ việc, Hòa đều giúp đỡ tận tình nên chị H. rất tin tưởng. Đầu năm 2017, biết chị H. có em gái đang cần xin việc nên Hòa tỏ lòng muốn giúp vào làm việc tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với chi phí là 300 triệu đồng.

Tin tưởng Hòa, tại nhà riêng của mình, chị H. đã giao toàn bộ hồ sơ cùng số tiền 300 triệu đồng và nhận lại được từ Hòa lời hứa khoảng tháng 5/2018 sẽ có quyết định. Tuy nhiên, đến thời hạn đã hẹn, việc thì không có mà liên lạc Hòa cũng không được, chị H. mới vỡ lẽ ra mình bị lừa và làm đơn tố cáo lên cơ quan công an.

Cơ quan điều tra xác định, với thủ đoạn trên, từ tháng 4/2016 đến tháng 12/2018, Lê Quang Hòa đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 11 người ở 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh với số tiền gần 3 tỷ đồng.

…đến thủ đoạn trắng trợn

Tháng 3/2019, sau khi xác minh, củng cố tài liệu chứng cứ, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An đã ra lệnh bắt giữ Lê Quang Hòa để phục vụ công tác điều tra. Tại cơ quan điều tra, bước đầu Hòa khai nhận hành vi chiếm đoạt tài sản của các bị hại dưới hình thức xin việc làm.

Lê Quang Hòa bị tuyên phạt 17 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ảnh tư liệu.

Do không có nghề nghiệp ổn định, lại nợ nần cá nhân nên khi biết được chính sách tuyển dụng công chức, viên chức trong các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh Nghệ An, Hòa đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Để thực hiện được ý đồ này, Hòa đã giả danh là cán bộ Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An hoặc cán bộ Công an TP.Vinh, có mối quan hệ thân thiết với những người có chức vụ và quyền hạn trong các sở, ban, ngành của UBND tỉnh Nghệ An nên có thể xin việc cho nhiều người vào các cơ quan Nhà nước trong tỉnh, xin thuyên chuyển công tác từ các tỉnh, thành trên toàn quốc về Nghệ An.

Đối tượng không có nghề nghiệp ổn định nhưng luôn xuất hiện với vẻ ngoài lịch sự, thành đạt. Để các nạn nhân dễ dàng sập bẫy, Lê Quang Hòa luôn thể hiện trên mạng xã hội là mình có mối quan hệ, quen biết với những người có chức vụ bằng cách chụp ảnh cùng hoặc thường xuyên đăng tải hình ảnh về cuộc sống đủ đầy, sung túc, đi cà phê với nhiều người có địa vị xã hội. Không chỉ vậy, nhằm đánh bóng cho vỏ bọc của mình, Lê Quang Hòa đã không ngại chi tiền để thuê ô tô sang tự lái trong những lần đi gặp khách hàng.

Theo ông Phạm Văn Công (hàng xóm gần nhà Hòa) cho biết: Ở quê nhà, Hòa là người khá thông minh, hòa đồng, vui vẻ. Bố mẹ của Hòa làm nông. Tuy nhiên, do học tập và làm việc nơi khác nên thời gian Hòa ở tại địa phương rất ít. Khi xảy ra chuyện, nhiều người trong xóm cũng vô cùng bất ngờ.

Tại tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Khai về số tiền đã chiếm đoạt của các bị hại, Hòa cho rằng, đã tiêu xài vào việc cá nhân, nhưng không nói rõ cụ thể. Điều này khiến các bị hại tham dự phiên tòa vô cùng bức xúc.

Phát biểu tại tòa, các bị hại yêu cầu Lê Quang Hòa phải hoàn trả lại số tiền đã chiếm đoạt. Nhiều bị hại cho biết, để có tiền nộp cho Hòa đã phải vay mượn khắp nơi, hiện đang trả tiền lãi suất, cuộc sống bị đảo lộn, khổ sở vì tin lời kẻ lừa đảo. Được biết, các bị hại trong vụ án đều có quen biết, bạn bè với Hòa. Do vậy, việc bị Hòa lừa đảo trắng trợn khiến các bị hại càng bức xúc hơn.

Anh Nguyễn Văn Q., là thầy giáo dạy con trai Hòa chia sẻ: “Khi nghe tin Hòa sẽ giúp em gái mình xin việc nên tôi vô cùng tin tưởng. Suốt quá trình đó, chúng tôi còn nhiều lần ngồi ăn uống, giao lưu với nhau nhưng không ngờ Hòa lừa cả thầy giáo của con mình”.

Được biết, vào năm 2008, Lê Quang Hòa từng bị TAND TP.Vinh xử phạt 9 tháng tù cho hưởng án treo về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo là vi phạm pháp luật. Vì lòng tham, đã bất chấp lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều người. Số tiền mà bị cáo chiếm đoạt của các bị hại là rất lớn. Tuy nhiên, về phía bị hại cũng có phần lỗi vì đã tin tưởng, không xem xét kỹ dẫn đến “tiền mất tật mang”. Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Lê Quang Hòa 17 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và buộc bị cáo phải hoàn trả lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của các bị hại.

Qua đây, HĐXX cũng khuyến cáo người dân nói chung lấy vụ án này làm bài học, nâng cao cảnh giác tránh bị kẻ xấu lợi dụng.