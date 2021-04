Liên đoàn lao động phát động Tháng Công nhân 2021 tại Nghĩa Đàn

Các đại biểu tham dự lễ phát động Tháng Công nhân năm 2021 tại Nghĩa Đàn. Ảnh: VT

Sau phần khai mạc và phát động “Tháng Công nhân”, thay mặt cho đoàn viên, người lao động trên địa bàn huyện, anh Đào Công Dương – công nhân Công ty CP Phụ gia nhựa Mega đã phát biểu, bày tỏ quyết tâm thực hiện tốt các nội dung hoạt động gắn với chủ đề Tháng Công nhân năm 2021 “Đoàn kết, sáng tạo, vượt khó, khát vọng, phát triển”, Tháng ATVSLĐ chủ đề “Tăng cường đánh giá, kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động và sự tham gia của an toàn, vệ sinh viên”; Chấp hành nghiêm các quy định về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; Chủ động và tăng cường các giải pháp ứng dụng công nghệ 4.0 trong đánh giá, kiểm soát các nguy cơ, rủi ro mất an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc; Thực hiện tốt các phong trào thi đua, trọng tâm là phong trào “lao động giỏi, lao động sáng tạo” gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Động viên CNVCLĐ thực hiện cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất chất lượng, hiệu quả công việc, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phối hợp xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa trong doanh nghiệp...

Trong Tháng Công nhân 2021, LĐLĐ huyện phối hợp với chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện trao 112 suất quà cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng.

Trao quà cho công nhân lao động thuộc LĐLĐ huyện Nghĩa Đàn tại buổi lễ. Ảnh: VT

Cũng trong dịp này, các cấp chính quyền, đoàn thể trong huyện đã chung tay cùng tổ chức công đoàn, chăm lo, thăm hỏi động viên đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn bằng những suất quà ý nghĩa. Cụ thể, MTTQ huyện 5 suất, Hội LHPN huyện 4 suất, Huyện đoàn 4 suất, Bưu điện huyện 4 suất, BHXH huyện 2 suất.

Ngay sau lễ phát động “Tháng Công nhân” là Lễ khai mạc giải bóng chuyền nữ CNLĐ khối doanh nghiệp tại Trung tâm VHTT&TT huyện.