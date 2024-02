Lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An sẽ tổ chức lễ ra quân huấn luyện vào ngày 1/3

Đại tá Đinh Bạt Văn - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị còn có đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Bộ Công an, Công an tỉnh Nghệ An; Thủ trưởng các phòng, ban cùng các đơn vị, ban, ngành liên quan.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Châu Khang

Theo kế hoạch, lễ ra quân huấn luyện của lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An năm 2024 được tổ chức vào ngày 1/3/2024. Để chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cho lễ ra quân huấn luyện, tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, bàn công tác chuẩn bị nội dung và các điều kiện cần thiết để tổ chức buổi lễ; phương pháp điều động lực lượng tham gia luyện tập đội ngũ; trang phục, trang bị; bảo đảm phương tiện cho lực lượng tham gia luyện tập và dự lễ...

Kết luận hội nghị, đồng chí Đại tá Đinh Bạt Văn – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nhấn mạnh: Việc tổ chức huấn luyện nhằm quán triệt mệnh lệnh, chỉ thị, hướng dẫn huấn luyện, tiếp tục nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ các cấp về công tác huấn luyện chiến đấu, tạo không khí thi đua sôi nổi ngay từ ngày đầu ra quân huấn luyện, thực sự là ngày hội của lực lượng vũ trang tỉnh.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Nghệ An luyện tập chuẩn bị cho lễ ra quân huấn luyện năm 2024. Ảnh: Châu Khang

Do vậy, đồng chí Đại tá Đinh Bạt Văn đề nghị các đơn vị chuẩn bị chặt chẽ, chu đáo nội dung, chương trình, cơ sở vật chất đảm bảo cho lễ ra quân huấn luyện trọng thể, trang nghiêm, đúng quy định; chuẩn bị mô hình học cụ, vật chất huấn luyện đầy đủ, có chất lượng để trưng bày trong buổi lễ; chú trọng đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang bị trong quá trình tổ chức tập luyện và buổi lễ./.